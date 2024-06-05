هل تنجح مصر بقيادة هدافها التاريخي في التأهل لكأس العالم 2026؟

يسعى منتخب مصر إلى تعزيز صدارته لمجموعته في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم عندما يواجه بوركينا فاسو غدا الخميس في الجولة الثالثة في أول مباراة رسمية ‭"‬للفراعنة‭"‬ تحت قيادة الهداف التاريخي حسام حسن.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بـ6 نقاط من فوزين في أول جولتين بالتصفيات على حساب منتخبي جيبوتي في الجولة الأولى وسيراليون في الجولة الثانية، في حين يحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني بـ4 نقاط متساويا مع غينيا بيساو.

وسيدعم محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي تشكيلة بلاده للمرة الأولى منذ تولي المدرب حسن القيادة الفنية.

وسيكون هذا التعاون هو الأول بين صلاح هداف الجيل الحالي لمصر والمدرب حسن الهداف التاريخي للمنتخب، والذي حل محل المدرب روي فيتوريا عقب خروج الفريق من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية.

وتعرض صلاح (31 عاما) للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة وعاد إلى فريقه ليفربول في يناير/كانون الثاني، لذلك فضل عدم الوجود خلال فترة التوقف الدولية السابقة لاستكمال عملية تعافيه.

ويسعى حسن وصلاح إلى التأهل لمونديال 2026 وتحقيق حلم نجم ليفربول بالتتويج بكأس أفريقيا للمرة الأولى.

وحرص حسن خلال التدريب الأخير للفريق مساء أمس الثلاثاء على توجيه المدافعين لأهمية الحفاظ على نظافة الشباك وعدم ارتكاب أخطاء على حدود منطقة الجزاء، لعدم منح بوركينا فاسو فرصة لإرسال الكرات العرضية الخطيرة.

وكان حسن قد استدعى عمر كمال لاعب الأهلي ليحل محل أحمد فتوح لاعب الزمالك المصاب في مركز الظهير الأيسر.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق أن فتوح لن يستمر في معسكر المنتخب بسبب الإصابة خلال التدريبات.

وذكر عبر فيسبوك "أحمد فتوح لاعب منتخب مصر خضع لفحوص بالأشعة تحت إشراف محمد أبو العلا طبيب المنتخب بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال التدريبات".

وأضاف الاتحاد المصري لكرة القدم أن الأشعة "أثبتت إصابته في أربطة الكاحل، وبالتالي صعوبة لحاقه بمباراتي منتخب مصر".

وقال إن كمال ظهر بشكل جيد في تدريبات المنتخب عقب انضمامه في الساعات الماضية.

🔴 استدعاء عمر كمال عبد الواحد لمباراتي منتخب مصر أمام بوركينا فاسو و غينيا بيساو قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن و إبراهيم حسن مدير المنتخب ، استدعاء عمر كمال عبد الواحد لمعسكر المنتخب ، استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو و غينيا بيساو المقرر لهما… pic.twitter.com/DhZs4S7v1a — EFA.eg (@EFA) June 3, 2024

وسيحسم مدرب مصر خلال الساعات القادمة مركز حراسة المرمى مع جاهزية المخضرم محمد الشناوي وتألق الحارس مصطفى شوبير مع الأهلي في الفترة الأخيرة، وسيلتقي منتخب مصر مع غينيا بيساو الاثنين المقبل.