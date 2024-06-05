بعد تعاقد ريال مدريد مع مبابي.. هل الكندي ألفونسو ديفيز الصفقة التالية؟

بعد التتويج بلقبي الليغا ودوري أبطال أوروبا والتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، يستعد "الملكي" لعقد صفقة جديدة تطلبها جماهيره.

الصفقة التالية بعد مبابي، هو الكندي ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ والذي يتابعه "الملكي" منذ فترة طويلة.

ويقول الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص بأخبار انتقالات اللاعبين، إن الميرينغي لا يزال راغبا بضم الدولي الكندي الذي ينتهي عقده مع البافاري صيف 2025.

وأضاف أن الفريق الإسباني لن يدفع مبلغ الـ50 مليون يورو المطلوب من الفريق الألماني ولكنه يوقع مع اللاعب الكندي مقابل مبلغ مخفض وشروط معقولة.

وتابع أن الريال أعاد فتح القنوات مع وكيل أعمال ديفيز الأسبوع الجاري.

في المقابل، فإن عرض بايرن ميونخ بتمديد العقد مع ديفيز لا يزال حاضرا ومرفقا بشرط "تقبل العرض الآن أو ترحل في الصيف".

وتبلغ القيمة السوقية لديفيز (23 عاما) 50 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص.

وانتقل ديفيز إلى الفريق البافاري موسم 2018-2019- ولعب معه 195 مباراة سجل خلالها 11 هدفا وقدم 31 تمريرة حاسمة.