تحطيم كراسي واشتباكات مع الأمن.. الاتحاد الجزائري: مباريات الدوري تقام دون جمهور

قال الاتحاد الجزائري لكرة القدم، في بيان اليوم الثلاثاء، إن مباريات الجولتين 28 و29 من دوري الأضواء المحلي ستقام دون جمهور.

كما قرر الاتحاد أيضا منع الجماهير من السفر مع أنديتها في المباريات التي تقام خارج ملاعبها في الجولة الـ30، والأخيرة من الدوري الجزائري.

ويأتي هذا القرار في أعقاب أعمال شغب وعنف صاحبت مباراة شباب قسنطينة واتحاد العاصمة مساء أمس الاثنين، التي انتهت بالتعادل 1-1.

وحطمت الجماهير كراسي ملعب "الشهيد حملاوي" الذي احتضن المباراة ورميها على أرض الملعب، وسط تراشق بالمقذوفات بين مشجعي الفريقين وقوات الأمن الجزائرية.

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ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة بعد نهاية مباراة شباب قسنطينة و إتحاد العاصمة 😳🔥 pic.twitter.com/2LIHqvaLNF — El Capitano⭐ (@spuerlilo) June 3, 2024

وقرر الاتحاد الجزائري للعبة فتح تحقيق في أحداث العنف التي شهدتها المباراة لكشف الأسباب التي أدت إلى اندلاعها.

والغريب أن عملية تحطيم الكراسي من جانب مشجعي شباب قسنطينة حدثت رغم تقدم فريقهم في النتيجة خلال الشوط الثاني من المباراة.

ورغم ذلك استمرت أعمال العنف بعد صفارة نهاية اللقاء.

وحسم مولودية الجزائر لقب الدوري رسميا، بينما يظل الصراع محتدما على المركز الثاني إلى جانب معرفة الفريق الثاني الذي سيهبط بعد هبوط فريق اتحاد سوف.