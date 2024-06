نجوم تتلألأ بسماء ألمانيا في يورو 2024

تتطلع الجماهير الأوروبية والعالمية لما سيقدمه عدد من النجوم من أمثال الفرنسي كيليان مبابي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والإنجليزي جود بيلينغهام في بطولة كأس أمم أوروبا بعد أيام قليلة في ألمانيا.

وتستضيف ألمانيا بطولة كأس أمم أوروبا في الفترة بين 14 يونيو/حزيران الجاري و14 يوليو/تموز المقبل.

ستكون الأضواء مسلّطة على مهاجم منتخب "الديوك" الذي أظهر موهبته في نهائي مونديال قطر 2022 بثلاثية خارقة في مرمى الأرجنتين.

وحافظ مبابي على مستواه العالي في 2023 (10 أهداف دولية)، كما لا تبدو أن شارة القيادة التي حصل عليها بعد الاعتزال الدولي للحارس هوغو لوريس تُثقل كاهله.

بخلاف ذلك، يُبقي بطل مونديال روسيا 2018 دائما في ذهنه فكرة الفوز بالكرة الذهبية التي تُمنح لأفضل لاعب في العالم، بعدما حلّ ثالثا العام الماضي.

ويدرك المهاجم الجديد لريال مدريد الإسباني، أن كأس البطولة القارية، وهي الوحيدة التي يفتقدها مع المنتخب، يمكن أن تكون حاسمة لنيله المكافأة الفردية الأسمى.

اعتقد البعض أن مسيرته مع منتخب "برازيل أوروبا" انتهت بعدما وجد نفسه على مقاعد البدلاء في مونديال قطر 2022. كما اعتبر انتقاله إلى نادي النصر السعودي تحضيرا لاعتزاله المرتقب.

غير أن حامل الكرة الذهبية 5 مرات يرفض حتى التحدث عن فكرة الاعتزال في سن الـ39 بعدما أثبت أنه ما زال حاسما في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أوروبا بتسجيله 10 أهداف.

يُعدّ نجم ريال مدريد (20 عاما) رمزا لجيل استثنائي يسمح لإنجلترا بأن تحلم باللقب الذي خسرته عام 2021 بركلات الترجيح في النهائي ضد إيطاليا.

ويتمتع لاعب خط الوسط بموهبة استثنائية ونجاعة تهديفية حيث سجّل 25 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم، منها هدفا مع "الأسود الثلاثة".

بإمكان بيلينغهام أن يقود منتخب بلاده، للفوز أخيرا بلقب دولي استعصى عليه منذ إحرازه لقب مونديال 1966، ليعيش سنوات عجافا منذ ذلك الحين.

إلى جانب بيلينغهام، يُعدّ كين (30 عاما) أحد أبرز اللاعبين في صفوف منتخب إنجلترا.

فبعد أن ظل لسنوات طويلة في توتنهام، خاطر قائد "الأسود الثلاثة" بمغادرة فريقه للانضمام إلى بايرن ميونخ الألماني.

لم يهدر الكثير من الوقت ليثبت سريعا أنه أحد أفضل المهاجمين في العالم بإحصائيات مثيرة للإعجاب، حيث سجّل 44 هدفا في مختلف المسابقات، منها 36 في الدوري الألماني، مع النادي البافاري.

في كأس أمم أوروبا سيكون أفضل هداف في تاريخ إنجلترا حريصا على محو خيبة كأس العالم 2022 عندما ضيّع ركلة الجزاء في ربع النهائي أمام فرنسا (خسرت إنجلترا 1-2).

🚨1 month to go!

Enjoy Harry Kane's goal against Germany in the last Euros to get you in the mood… 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#euro2024 #followenglandaway pic.twitter.com/P5Vgm8focz

— We're On Our Way (@EnglandOnOurWay) May 14, 2024