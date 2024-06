دي بروين: راتب موسمين بالدوري السعودي يوزاي مدخولي في مسيرتي

أكد البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي، استعداده للانتقال إلى الدوري السعودي، بعد نهاية عقده مع "السيتيزنز" صيف العام المقبل.

وقال دي بروين، في تصريحات لشبكة "إتش إل إن" البلجيكية، إنه بخصوص "الانتقال إلى الدوري السعودي، عندما أكون في هذا العمر يجب أن أكون منفتحا على كل شيء".

وأضاف دي بروين "نتحدث عن مبالغ ضخمة في المرحلة الأخيرة من مسيرتي.. يجب أن أفكر في ذلك".

وتابع "بالنسبة لزوجتي، لا تمانع خوض أي مغامرة جديدة وغريبة. يجب أن أفكر في مستقبلي، وهذا الموضوع مدار بحث داخل العائلة".

وواصل "إذا لعبت في السعودية لمدة عامين، سأتمكن من كسب مبلغ لا يصدق.. قبل ذلك كان عليّ أن ألعب لمدة 15 عاما، وربما لم أصل إلى هذا المبلغ بعد".

وأشار النجم البلجيكي إلى أنه "عليك أن تفكر فيما يمكن أن يعنيه ذلك بالنسبة لك في مرحلة لاحقة من عمرك".

وختم "عقدي مع مانشستر سيتي ينتهي صيف العام المقبل، لدي متسع من الوقت للتفكير في مستقبلي واتخاذ القرار بشأنه".

وانتقل دي بروين (32 عاما) إلى مانشستر سيتي في صيف 2015، قادما من فريق فولفسبورغ، وخاض بقميصه 382 مباراة سجل خلالها 102 هدف، وصنع 107 أهداف، كما يعد من أهم ركائز بطل الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وقاد دي بروين مانشستر سيتي لتحقيق 16 لقبا، بينها 6 ألقاب للدوري الإنجليزي، و5 لكأس الرابطة الإنجليزية المحترفة، ولقبان لكأس إنجلترا، ولقب لكل من دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والدرع الخيرية.

If we don't see Kevin de Bruyne in a City shirt again, what a player he has been 🩵pic.twitter.com/oCU1ztv609

— ManCityzens (@ManCityzenscom) June 4, 2024