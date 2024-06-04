مع مبابي وكتيبة الشباب.. هل ريال مدريد أفضل فريق في العالم؟

يستمر رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز في بناء مستقبل واعد للنادي الملكي بعد الإعلان الاثنين عن وصول كيليان مبابي إلى ملعب سانتياغو برنابيو، في واحدة من أكثر الصفقات المتوقعة في السنوات الأخيرة.

وانضم مبابي إلى صفوف ريال مدريد المتوّج السبت بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 في تاريخه، ليصبح عنصرا في "غالاكتيكوس" جديد في الموسم المقبل سيمنحه كل شيء كي يكون أفضل فريق في العالم.

يمكن أن يساعد وصول قائد المنتخب الفرنسي والعديد من النجوم الشباب الآخرين الموجودين في صفوف الميرينغي سلفا، ريال مدريد في السيطرة على الدوري الإسباني لسنوات قادمة.

ويتعين على مبابي مع مجموعة من اللاعبين الموهوبين مثل جود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور وإندريك وكامافينغا وأردا غولر وإبراهيم دياز ورودريغو، الانسجام لفتح حقبة جديدة من النجاح للنادي الميرينغي الذي شهد مرور العديد من نجوم كرة القدم عبر تاريخه الغني، دون تحقيق الانتصارات دائمًا.

🚨 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Kylian Mbappé joins Real Madrid. pic.twitter.com/N1GizXqYwJ — Madrid Xtra (@MadridXtra) June 3, 2024

ولا شكّ أن خبرته الطويلة في إدارة المواهب في ميلان الإيطالي وتشلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني ستساعد أنشيلوتي على تحقيق أقصى استفادة من هذه المجموعة من المواهب الواعدة.

ويمثّل هذا الانسجام تحدّيًا كبيرًا للمدرّب الإيطالي الذي يتمتع بالخبرة التكتيكية اللازمة لإيجاد كيفية جعل كتيبة الشباب يلعبون معًا والشخصية اللازمة للحفاظ على توازن غرفة الملابس التي يعتبرها "صحيّة".

وقال أنشيلوتي خلال مؤتمر صحفي "يجب على اللاعبين الجيّدين أن يعرفوا كيفية اللعب معًا، الشيء المهم هو الحفاظ على التوازن"، مقترحًا أنه يجب عليه إيجاد طريقة لجعل نجومه ينسجمون معًا.

لكن في مدريد، يتذكّر الكثيرون أن الموهبة ليست بالضرورة ضمانة للألقاب، وأن فريق النجوم زيدان وفيغو ورونالدو لم يحقّق النجاح المتوقع في نهاية المطاف.

كيف سيلعب ريال مدريد مع مبابي

بقدوم مبابي، فإن السؤال الذي يطرحه مشجعو ريال مدريد على أنفسهم هو: كيف سيلعب فريق كارلو أنشيلوتي الموسم المقبل؟.

يمكن أن يعتمد الفني الإيطالي على طريقة لعب 4-4-2 بوجود كورتوا في المرمى، ورباعي الدفاع كارفاخال، ميليتاو، روديغر وميندي، وفي خط الوسط تشواميني، كامافينغا، فالفيردي وبيلينغهام، وفينيسيوس وكيليان مبابي في الهجوم.

كما سيكون لدى ريال مدريد طريقة لعب أخرى، بخطة 4-3-3 مع كورتوا في المرمى ونفس رباعي الدفاع لكن يتعين على كارلو أنشيلوتي الاختيار بين تشواميني أو كامافينغا لمرافقة فالفيردي وبيلينغهام في خط الوسط والاعتماد على ثلاثي في الهجوم وهم رودريغو، مبابي وفينيسيوس.

معدل أعمار الريال

مع وصول الدولي الفرنسي (25 عامًا)، ووجود بيلينغهام (20 عامًا) وكامافينغا (21 عامًا) سيصبح متوسط ​​عمر فريق المدرب كارلو أنشيلوتي 26 عامًا، علما أن خط الدفاع هو الأكبر بوجود ميليتاو (26 عاما)، ميندي (28 عاما)، روديغر (31 عاما) وكارفاخال (32 عاما).