مبابي.. النجم الـ12 في سجل الصفقات التاريخية لريال مدريد

أصبح الفرنسي كيليان مبابي النجم رقم 12 في كوكبة النجوم التي تعاقد معها الرئيس فلورنتينو بيريز مهندس صفقات ريال مدريد منذ 24 عامًا.

وعلى مر السنوات، نجح بيريز (77 عاما) في إبرام الصفقات المدوية في سوق الانتقالات بداية من عام 2000 مع البرتغالي لويس فيغو ووصولا إلى أيقونة الكرة الفرنسية والعالمية مبابي.

البرتغالي لويس فيغو : 60 مليون يورو

في 24 يوليو/تموز 2000، قدم فلورنتينو بيريز، برفقة ألفريدو دي ستيفانو، نجم برشلونة، البرتغالي لويس فيغو في توقيع تاريخي كان بمثابة تقديم لمشروع رئيس النادي الأبيض المستقبلي.

وانضم فيغو إلى النادي الملكي مقابل 60 مليونا في صفقة أحدثت ضجة كبيرة في إسبانيا في ذلك الوقت.

الفرنسي زين الدين زيدان: (73.5 مليون يورو)

في 9 يوليو/تموز 2001، حقق فلورنتينو بيريز أحد أحلامه، حيث قدم أفضل لاعب في العالم وواحد من أفضل اللاعبين في التاريخ، الفرنسي زين الدين زيدان، كلاعب جديد في ريال مدريد.

البرازيلي رونالدو نازاريو (45 مليون يورو)

قبل ساعة واحدة من إغلاق سوق الانتقالات صيف عام 2002، عزز الفريق الأبيض صفوفه بالمهاجم البرازيلي رونالدو نازاريو لينضم إلى فريق غالاكتيكوس إلى جانب فيغو وزيدان.

الإنجليزي ديفيد بيكهام (35 مليون يورو)

رغم توصل مانشستر يونايتد إلى اتفاق مع برشلونة، فإن بيكهام فضل حمل قميص ريال مديد في 17 يونيو/تموز 2003، لاقتناعه بمشروع فلورنتينو بيريز تحويل الملكي إلى فريق الأحلام.

الإنجليزي مايكل أوين (12 مليون يورو)

في عام 2004، وقع ريال مدريد مع أوين نجم ليفربول والفائز بجائزة الكرة الذهبية، مقابل 12 مليون يورو. وللأسف لم يظهر المهاجم الإنجليزي بمستوى جيد، بسبب عدم تأقلمه مع الحياة في مدريد على الرغم من وجود زميله بيكهام.

البرتغالي كريستيانو رونالدو (96 مليون يورو)

عاد بيريز إلى سدة رئاسة ريال مدريد في أبريل/نيسان 2009 وكان على استعداد تام لاستعادة فريق النجوم الكبار من خلال التعاقد مع الأفضل في السوق، وكان البرتغالي رونالدو على رأس القائمة، وفي 11 يونيو/حزيران 2009، قام بيريز بتنفيذ عملية الشراء مقابل 94 مليون يورو.

البرازيلي كاكا (65 مليون يورو)

كان كاكا نجم ميلان الإيطالي الرهان الكبير لرئيس ريال مدريد الذي نجح في حسم الصفقة في 8 يونيو/حزيران عام 2009 مقابل 65 مليون يورو. لم يوفق الفائز بالكرة الذهبية كثيرا جراء الإصابات المتكررة.

الفرنسي كريم بنزيمة (35 مليون يورو)

تعاقد ريال مدريد مع بنزيمة مهاجم ليون الفرنسي في يوليو/تموز 2009، وجاءت أفضل سنواته بعد رحيل رونالدو ليصبح قائد الفريق والبيتشيتشي. توج بنزيمة بالكرة الذهبية، بالإضافة إلى الفوز بـ5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

الويلزي غاريث بيل (101 مليون يورو)

كان صفقة بيل من بين الصفقات التي كلفت رئيس ريال مدريد أكثر من غيره، حيث دفع أكثر من 100 مليون يورو للتعاقد معه من توتنهام الإنجليزي ليصبح الويلزي في ذلك الوقت أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

فاز غاريث بـ4 ألقاب بمسابقة دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد.

البلجيكي إيدن هازارد (115 مليون يورو)

وصل لاعب كرة القدم البلجيكي إلى مدريد في 9 يونيو/تموز عام 2019 بعد أن كان لاعبًا حاسمًا في تشلسي الإنجليزي، وقد أبهر العالم لسنوات عديدة، وتم اختياره أيضًا كأحد أفضل اللاعبين في كأس العالم بروسيا 2018.

دفع بيريز أكثر من 100 مليون يورو لجلب النجم إلى البرنابيو.

الإنجليزي جود بيلينغهام (103 ملايين يورو)

كان ريال مدريد يعلم أن بيلينغهام (19 عاما) ليس لاعبا واعدا فحسب وإنما نجم مستقبلي لذلك دفع لبوروسيا دورتموند الألماني 103 ملايين يورو.

كان الإنجليزي في مستوى التطلعات بموسمه الأول وفاز مع الريال بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.