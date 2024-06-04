مشوار التونسية أنس جابر في رولان غاروس ينتهي بربع النهائي

انتهى مشوار التونسية أنس جابر، المصنفة تاسعة عالميا، عند الدور ربع النهائي لبطولة رولان غاروس الفرنسية للتنس بعد خسارتها أمام الأميركية كوري غوف، المصنفة ثالثة، 6-4 و2-6 و3-6 اليوم الثلاثاء.

وفشلت وصيفة ويمبلدون 2022 و2023 وفلاشينغ ميدوز 2022 في بلوغ نصف نهائي البطولة الفرنسية للمرة الأولى في مسيرتها، ليبقى أفضل إنجاز لها على الملاعب الترابية لرولان غاروس وصولها إلى ربع النهائي في الموسمين الأخيرين.

وكانت جابر تخوض ربع النهائي للمرة الثانية فقط هذا الموسم.

فقبل مشاركتها في رولان غاروس، لم تحقّق ابنة الـ29 عاما فوزين تواليا هذا الموسم سوى في دورة مدريد، التي بلغت فيها ربع النهائي في أبريل/نيسان، لتعود وتودع مبكرا دورة روما الأسبوع الماضي.

ووصلت جابر إلى رولان غاروس، وبرصيدها 6 انتصارات مقابل 9 خسارات في 9 دورات.

Ce n’est qu’un au revoir & parti remise in cha Allah @Ons_Jabeur 👏🏼 ONS reste fier de toi ❤️ pic.twitter.com/L1PDOW8YXm — Aigles Royaux 🇹🇳⚽️🦅👑 (@AiglesRoyaux) June 4, 2024

في المقابل، بلغت الأميركية البالغة 20 عاما نصف النهائي للمرة الرابعة في البطولات الكبرى، التي أحرزت فيها لقبا واحدا حتى الآن العام الماضي في فلاشينغ ميدوز.

وهذه المرة الثانية التي تصل فيها غوف إلى نصف النهائي على ملاعب رولان غاروس، بعد المرة الأولى عام 2022، حين بلغت النهائي وخسرت أمام البولندية إيغا شفيونتيك التي ستكون منافِستها في دور الأربعة، بعد فوز المصنفة أولى عالميا على التشيكية ماركيتا فوندروشوفا، بعد فوزها الساحق على فوندروشوفا حاملة لقب ويمبلدون بنتيجة ساحقة (6-0 و6-2).