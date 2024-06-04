استعدادات يورو 2024.. ألمانيا تتعادل مع أوكرانيا وإنجلترا تهزم البوسنة والهرسك

تعادلت ألمانيا مع ضيفتها أوكرانيا سلبيا -الاثنين- في إطار الاستعدادات لكأس أوروبا 2024 لكرة القدم التي تستضيفها بين 14 يونيو/حزيران و14 يوليو/تموز.

وتعثّر "المانشافت" للمرة الأولى بعد فوزين مشجّعَين على فرنسا (2-صفر) وهولندا (2-1) في مارس/آذار الماضي، عقب الخسارة أمام تركيا والنمسا أواخر 2023.

وهو التعثّر الأوّل لأوكرانيا أيضا بعد الفوزين على آيسلندا (2-1) والبوسنة والهرسك (2-1) في الملحق.

وستلعب ألمانيا مباراتها الاستعدادية الثانية مع اليونان في السابع من الشهر الجاري، فيما تلتقي أوكرانيا مع بولندا في اليوم نفسه ومولدوفا بعدها بـ4 أيام.

وتستهل ألمانيا مشوارها في كأس أوروبا بمواجهة أسكتلندا في 14 يونيو/حزيران في ميونخ، ضمن المجموعة الأولى التي تضم المجر وسويسرا، فيما تخوض أوكرانيا أولى مبارياتها مع رومانيا في 17 الجاري، ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب بلجيكا وسلوفاكيا.

انتصار سهل لإنجلترا

حقق منتخب إنجلترا فوزا سهلا على ضيفه البوسنة والهرسك بثلاثية نظيفة على ملعب سانت جيمس بارك في نيوكاسل.

خاضت إنجلترا المباراة بتشكيلة من الصف الثاني فلم يشارك هدّاف بايرن ميونخ الألماني هاري كاين أساسيا (دخل في الشوط الثاني) فحلّ بدلاً منه مهاجم أستون فيلا أولي واتكينز.

في حين غاب كليا نجم ريال مدريد جود بيلينغهام بعد خوضه نهائي دوري أبطال أوروبا قبل يومين وأسفرت عن فوز فريقه على بوروسيا دورتموند الألماني 2-صفر.

وبعد شوط أول سلبي، افتتح منتخب الأسود الثلاثة التسجيل من ركلة جزاء انبرى لها مهاجم تشلسي كارلتون بالمر الذي تألق في صفوف ناديه الموسم الماضي (60).

وأضاف ترنت ألكسندر أرنولد وكاين هدفين متأخرين في الدقيقتين 85 و89.

ويُعتبر المنتخب الإنجليزي من أبرز المرشحين لإحراز اللقب بوجود لاعبين أمثال كاين وبلينيغام وفيل فودن وديكلان رايس.

وخوض إنجلترا مباراة استعدادية أخرى ضد آيسلندا في 7 يونيو/حزيران على ملعب ويمبلي. وأوقعت القرعة المنتخب الإنجليزي في النهائيات في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات الدانمارك وسلوفينيا وصربيا.

فوز كرواتيا على مقدونيا

فاز المنتخب الكرواتي على نظيره منتخب مقدونيا الشمالية 3 -صفر، وتقدمت أوكرانيا في الدقيقة العاشرة عن طريق لوفرو ماير، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. وفي الدقيقة 79 سجل ماركو باشاليتش الهدف الثالث للمنتخب الكرواتي.

وكانت مواجهة مقدونيا الشمالية هي المباراة الودية الأولى ضمن الاستعدادات لأمم أوروبا، وستكون المواجهة الودية الثانية أمام البرتغال يوم السبت المقبل.

ويستهل منتخب كرواتيا مشواره في أمم أوروبا بمواجهة نظيره الإسباني في برلين يوم 15 يونيو/حزيران الجاري، على أن يواجه منتخبي ألبانيا وإيطاليا يومي 24 و29 على الترتيب في المجموعة الثانية بالبطولة.

أسكتلندا تتغلب على جبل طارق

سجل رايان كريستي وتشي آدامز هدفين في الشوط الثاني قادا بهما أسكتلندا للفوز 2-صفر على جبل طارق في مباراة ودية في البرتغال، إذ يواصل فريق المدرب ستيف كلارك بناء الزخم قبل خوض بطولة أوروبا 2024.

ويفتقد منتخب أسكتلندا جهود سكوت مكتوميناي وستيوارت أرمسترونغ بسبب الإصابات وكذلك المهاجم ليندون دايكس الذي سيغيب عن بطولة أوروبا بسبب إصابة تعرض لها في التدريبات. ويترقب كلارك حالة ليام كوبر بعد أن خرج المدافع مصابا في الدقيقة 77 من المباراة.