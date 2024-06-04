مبابي يتبعه الشهر المقبل.. بنزيمة يواصل زيارته للجزائر مسقط رأس والديه

يواصل نجم الكرة العالمية ولاعب الاتحاد السعودي كريم بنزيمة زيارته إلى الجزائر مسقط رأس والديه، والتي بدأها السبت الماضي، وسط حفاوة وترحيب شعبي وحكومي كبيرين.

ووصل بنزيمة إلى بلده الأم على متن طائرته الخاصة في أول زيارة له تشمل عدة محافظات، يكتشف فيها اللاعب الدولي لأول مرة بلاد أجداده، إلى جانب القيام ببعض النشاطات السياحية والخيرية.

وينحدر حفيظ والد كريم بنزيمة من مدينة بجاية بمنطقة القبائل، في حين تعود أصول والدته مليكة إلى مدينة وهران، التي تقع غرب الجزائر العاصمة.

وبحسب الإذاعة الجزائرية، فإن زيارة نجم اتحاد جدة السعودي تشمل قرية آيت جليل غربي مدينة بجاية مسقط رأس والده، ومدينة تيارت التي ينحدر منها والدا أمه، قبل زيارته لوهران مسقط رأس والدته.

🎥لحظة وصول النجم الفرنسي من أصل جزائري #كريم_بن_زيمة الى بلد أجداده مدينة بجاية pic.twitter.com/WLJMckJJKO — El-djazair daily (@ElDjazair_Daily) June 1, 2024

وسيبقى بنزيمة في الجزائر حتى يوم الخميس المقبل لحضور مباراة منتخب الجزائر ضد غينيا ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

وزار نجم ريال مدريد السابق في أولى محطاته مسقط رأس والده قرية ثغزرث (الواد الصغير) بمنطقة بجاية (نحو 250 كلم إلى شرق الجزائر العاصمة).

وحظي بنزيمة لدى وصوله باستقبال رسمي وشعبي كبيرين، ونُظم حفل على شرفه بمقر المحافظة ارتدى خلاله "البرنوس"، وهو معطف تقليدي من الصوف محلي الصنع، قبل توجهه إلى مسقط رأس والده.

وقال بنزيمة "أنا سعيد جدا بوجودي هنا.. إنها زيارتي الأولى إلى الجزائر، حيث سألتقي بأفراد عائلتي.. تحياتي لكل الجزائريين".

وحسب فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تم الترحيب بكريم بنزيمة بحفاوة كبيرة تليق بسمعته العالمية الكبيرة.

وقضى قائد المنتخب الفرنسي سابقا ليلته في القرية قبل أن يغادر إلى مدينة وهران (450 كلم إلى غرب الجزائر)، حيث مسكن عائلة والدته.

Karim Benzema poursuit sa visite en #Algerie, chez lui. Ici, à Oran 🇩🇿 pic.twitter.com/aYYwbRarCE — ۞Faïza۞🇨🇵🇩🇿🇪🇭🇵🇸 (@Faiza_etmoi) June 2, 2024

وفي وهران التي وصلها الأحد لقي بنزيمة تكريما خاصا من جانب والي وهران.

وظهر بنزيمة مرتديا "البرنوس" الجزائري، كما حصل على قميص فريق مولودية وهران الجزائري كهدية تذكارية.

مرتبط بالجزائر

وعبّر كريم بنزيمة، الذي وُلد عام 1987 في مدينة ليون الفرنسية، في العديد من المرات عن ارتباطه ببلده الأصلي الجزائر رغم أنه لم يترعرع بين أحضانها.

وظهر اعتزازه بانتمائه للجزائر في المواقف والصور التي قدمها النجم الفرنسي للرأي العام، ليؤكد مدى ارتباطه الوثيق بعادات وتقاليد أرض أجداده.

ولا ينسى الجزائريون صورة نجم المنتخب الفرنسي في صفحته على "إنستغرام" مرتديا قميص المنتخب الجزائري المطرز بالنجمة الثانية بعد التتويج بكأس أمم أفريقيا في 2019.

وتأتي زيارة بنزيمة للجزائر قبل شهر من الزيارة المرتقبة للنجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي سيزور هو الآخر محافظة بجاية التي تنحدر منها والدته ووكيلة أعماله فائزة لعماري.

وكلتا الزيارتين تندرجان في خانة تقرّب النجمين الفرنسيين من بلد جذورهما العائلية الجزائر وربط علاقات إنسانية ورياضية مع الشعب الجزائري.

وسبق للنجم الفرنسي زين الدين زيدان ذي الأصول الجزائرية أن قام بزيارة تاريخية للجزائر عام 2006 رفقة والديه، مسجلا العديد من الأعمال الخيرية في عدة مناطق بالبلاد.