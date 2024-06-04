الفائز بالكرة الذهبية من ريال مدريد وهؤلاء هم المرشحون

مع بدء العد التنازلي لموسم 2023-2024 بدأت دائرة الترشيحات لجائزة الكرة الذهبية هذا العام تضيق وتحددت بدقة هوية أبرز المرشحين، والمؤكد أن الفائز بالجائزة التي تمنح لأفضل لاعب في العالم سيكون لاعبا في فريق ريال مدريد.

وستضع كأس أمم أوروبا (يورو 2024) وبطولة كوبا أميركا اللمسة الأخيرة لتحديد الفائز بالجائزة، بعدما جعل تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا نجومه يهيمنون على الترشيحات حتى أصبح من المؤكد أن المتوج بالكرة الذهبية مدريديا.

حيث تقدم الجائزة حسب الإنجازات والجوائز الفردية والجماعية للاعبين مع الأندية والمنتخبات.

واعتادت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية تقديم جائزة الكرة الذهبية بشكل سنوي رفقة عدة جوائز أخرى للاعبين الأفضل في العالم كل عام، لكن جائزة هذا العام ستقدم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وبحسب صحيفة "سكور 90″، فهؤلاء النجوم الخمسة لديهم النسب الأعلى لاحتمالية الظفر بالكرة الذهبية كالتالي:

البرازيلي فينيسيوس (ريال مدريد الإسباني) بنسبة 61%.

الإنجليزي جود بيلينغهام (ريال مدريد) بنسبة 23%.

الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد منتقلا من باريس سان جيرمان الفرنسي) بنسبة 7%.

الألماني توني كروس (ريال مدريد) بنسبة 6%.

الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ الألماني) بنسبة 3%.

وتوضح النسب المئوية أن الكرة الذهبية تكاد تكون حسمت لصالح فينيسيوس بعد دوره الكبير في تتويج فريقه ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، وفي حال قيادته منتخب البرازيل للقب كوبا أميركا فسيكون حسمها بنسبة 100%.

وهو ما تنبأ به مواطنه نيمار الذي قال عن فينيسيوس "من الواضح أن الكرة الذهبية ستكون من نصيبه، آمل ذلك. بعثت له رسالة قبل المباراة النهائية وأخرى بعدها. من المؤكد أنه سيفوز بالكرة الذهبية، إنه رائع ويرفع بكل فخر ألوان بلادنا في جميع أنحاء العالم".

وأصبح النجم البرازيلي أخطر لاعبي ريال مدريد وأكثرهم فاعلية وتهديدا للمرمى، وهو ما تؤكده الإحصاءات حيث سجل للملكي 24 هدفا وصنع 11 هدفا هذا الموسم ليقود الفريق للقبي الدوري الإسباني وأبطال أوروبا، كما أنه مرشح للتتويج بلقبي السوبر الأوروبي وكوبا أميركا.

وأقرب المنافسين لفينيسيوس هو زميله بريال مدريد بيلينغهام، لكن بفارق كبير يزيد عن الضعف بسبب تراجع أداء الأخير في المباريات الأخيرة سواء مع ريال مدريد أو منتخب إنجلترا، لكن في حال مساهمته في تتويج إنجلترا ببطولة يورو 2024 وإخفاق زميله البرازيلي في التتويج بكوبا أميركا قد تتغير النسب كثيرا بدرجة قد تحسمها للنجم الإنجليزي.

ورغم تراجعه تظل إحصاءات بيلينغهام مع ريال مدريد هذا الموسم مميزة، بتسجيله 23 هدفا وصناعته 13 آخرين في كل المسابقات هذا الموسم.

وبنسبة ضعيفة يأتي مبابي (7%) وتوني كروس (6%)، ورغم تفوق النجم الفرنسي بدرجة مئوية، فإن النجم الألماني الذي أعلن اعتزاله كرة القدم هذا الموسم يعد أوفر حظا منه هذا الموسم إذا فاز مع "المانشافت" بيورو 2024، في ظل مساهمته في تتويج ريال مدريد بأبطال أوروبا أيضا.

وتكاد تكون فرصة هاري كين معدومة في الفوز بالكرة الذهبية؛ لأنه رغم صدارته لقائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 36 هدفا، فإنه خسر كل الألقاب التي تنافس عليها مع فريقه بايرن ميونخ، وحتى أن تتويج منتخب بلاده إنجلترا بيورو 2024 سيصب بشكل أكبر في مصلحة مواطنه بيلينغهام المتوج مع ريال مدريد بدوري الأبطال والدوري الإسباني.