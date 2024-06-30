موعد مباراة البرتغال ضد سلوفينيا في يورو 2024 والقنوات الناقلة

نسلط الضوء في السطور التالية على موعد مباراة منتخب البرتغال ضد نظيره السلوفيني، الاثنين، في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024) لكرة القدم.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الفائز بالمباراة، الفائز في مواجهة فرنسا وبلجيكا، التي تقام بالدور نفسه في وقت سابق من اليوم ذاته.

تقام المباراة الاثنين الموافق 1 يوليو على ملعب دوتش بانك بارك في مدينة فرانكفورت الألمانية، ويديرها الحكم الإيطالي دانيلي أورساتو.

وتنطلق صفارة بداية المباراة الساعة العاشرة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وسلوفينيا

تمتلك قنوات (بي إن سبورتس) القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات بطولة يورو 2024، وسوف تنقل المباراة عبر 4 قنوات هي: