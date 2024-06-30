شاهد.. لاوتارو يقود الأرجنتين للفوز على بيرو بكوبا أميركا

واصل لاوتارو مارتينيز تألقه مع منتخب الأرجنتين في بطولة كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أميركا)، وقاد أبطال العالم إلى تحقيق العلامة الكاملة في مرحلة المجموعات بالمسابقة القارية المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

وتغلب منتخب الأرجنتين 2-صفر على منتخب بيرو مساء أمس السبت بالتوقيت المحلي (صباح اليوم الأحد بتوقيت غرينتش) في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للبطولة.

وفي غياب الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي -الذي غاب عن منتخب (راقصو التانغو) في المباراة بسبب معاناته من إصابة عضلية في ساقة اليمنى- تقمص مارتينيز دور البطولة في المباراة التي أقيمت على ملعب "هارد روك" في ميامي غاردنز.

وأحرز نجم فريق إنتر ميلان الإيطالي الهدف الأول للأرجنتين في الدقيقة الـ47، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الـ86، معوضا ركلة الجزاء التي أضاعها زميله لياندرو باريديس في الدقيقة الـ72.

انهاء رااااااااااااائع من لاوتارو مارتينيز 🥶🇦🇷

pic.twitter.com/mxPhPtH7OA — عمرو (@bt3) June 30, 2024

ورفع مارتينيز -الذي واصل هوايته في هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي- رصيده التهديفي في النسخة الحالية للبطولة إلى 4 أهداف، ليتربع على قمة ترتيب البطولة حاليا بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 لاوتارو مارتينيز يسجل الهدف الثاني! 😨🇦🇷 لاوتارو لا يتوقف عن التسجيل 🇦🇷 الأرجنتين 2-0 بيرو 🇵🇪

pic.twitter.com/0L9kLEyBQB — عمرو (@bt3) June 30, 2024

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب الأرجنتين -الذي ضمن تأهله لدور الثمانية في البطولة التي توج بلقبها في النسخة الماضية قبل 3 أعوام بالبرازيل- إلى 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة في صدارة الترتيب، في حين تجمد رصيد منتخب بيرو -الذي عجز عن تحقيق أي انتصار- عند نقطة واحدة في ذيل الترتيب.

ويلتقي منتخب الأرجنتين في دور الثمانية مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات فنزويلا والإكوادور والمكسيك وجامايكا.

تأهل كندا

حقق منتخب كندا تأهلا تاريخيا لدور الثمانية بعد أن اقتنص تعادلا سلبيا أمام تشيلي.

وكان يكفي منتخب كندا تحقيق التعادل من أجل بلوغ الأدوار الإقصائية في البطولة التي يشارك فيها للمرة الأولى، في حين كان يتعين على منتخب تشيلي حصد النقاط الثلاث من أجل المضي قدما في البطولة التي توج بها عامي 2015 و2016، لكنه ودعها مبكرا.

وبتلك النتيجة رفع منتخب كندا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بفارق 5 نقاط خلف منتخب الأرجنتين (المتصدر)، في حين أصبحت في جعبة تشيلي نقطتان فقط في المركز الثالث، ليودع البطولة مبكرا.