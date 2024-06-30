موعد مباراة إنجلترا ضد سلوفاكيا بثمن نهائي يورو 2024 والقنوات الناقلة

تلتقي إنجلترا مع سلوفاكيا في الدور ثمن النهائي من بطولة أمم أوروبا لكرة القدم المقامة حاليا في ألمانيا وتستمر حتى 14 يوليو/تموز المقبل.

ووصل فريق المدرب ساوثغيت الغني بالمواهب إلى ألمانيا وهو أحد المرشحين للفوز بالبطولة، لكن التفاؤل بشأن تفوق وصيف بطل أوروبا 2020 تلاشى في دور المجموعات الذي لم تستقر فيه إنجلترا على أفضل تشكيلة لها بعد، مع اعتراف المدرب بفشل ما وصفه "بالتجربة" في التشكيلة الأساسية في مستهل مبارياته بالمسابقة.

وخلال دور المجموعات كانت إنجلترا أقل فريق تعرض لفرص قد تتحول لأهداف حسب مقياس الأهداف المتوقعة.

ويأمل ساوثغيت في الحصول على أداء أفضل من جود بلينغهام، الذي كان ممتازا في الشوط الأول خلال الفوز 1-صفر على صربيا، لكنه لم يظهر بالمستوى المأمول في المباراتين الأخريين.

وعلى الجانب الآخر استهلت سلوفاكيا مشوارها بفوز مفاجئ 1-صفر على بلجيكا، صاحبة المركز الثالث في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا)، لتتفوق على فريق يتقدم عليها 42 مركزا.

The hard work continues 💪 pic.twitter.com/UMvJhfigza — England (@England) June 28, 2024

موعد مباراة إنجلترا وسلوفاكيا والقنوات الناقلة

تقام المباراة اليوم الأحد 30 يونيو/حزيران الجاري، على ملعب "فيلتينس أرينا" في غلسنكيرشن، ويديرها الحكم التركي خليل أوموت ميلر.

وتنطلق صفارة البداية الساعة السابعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

وتمتلك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية حقوق بث بطولة يورو 2024، وسوف تبث مباراة إنجلترا وسلوفاكيا على القنوات التالية:

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ويمكن متابعة المباراة من خلال البث المباشر عبر موقع الجزيرة نت.

التاريخ يقف بجانب إنجلترا

يدعم التاريخ منتخب إنجلترا الذي لم يخسر على الإطلاق أمام سلوفاكيا. إذ حقق 5 انتصارات، وتعادل مرة واحدة دون أهداف كانت في دور المجموعات لبطولة أوروبا 2016.

وقدمت سلوفاكيا أداء قويا في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا، وفازت 7 مرات وتعادلت مرة خلال 10 مباريات. بينما فازت إنجلترا 6 مرات وتعادلت مرتين في مجموعة مكونة من 5 فرق.

وسيلعب الفائز في المواجهة مع الفائز بين إيطاليا وسويسرا في دور الثمانية.

تشكيلة إنجلترا المحتملة

جوردان بيكفورد، كايل ووكر، مارك جيهي، جون ستونز، كيران تريبيير، ديكلان رايس، أنتوني غوردون، جود بلينغهام، بوكايو ساكا، هاري كين (القائد).

تشكيلة سلوفاكيا المحتملة

مارتن دوبرافكا، بيتر بيكاريك، دينيس فافرو، ميلان شكرينيار (القائد)، ديفيد هانكو، يوراج كوكا، ستانسلاف لوبوتكا، أوندري دودا، إيفان شرانز، لوكاس هاراسلين، ديفيد ستريليتس.