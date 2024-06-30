موعد مباراة إسبانيا ضد جورجيا في ثمن نهائي يورو 2024 والقنوات الناقلة

تتواجه إسبانيا مع جورجيا في الدور ثمن النهائي لبطولة أوروبا 2024 لكرة القدم المقامة حاليا في ألمانيا.

وحقق منتخب إسبانيا العلامة الكاملة في المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط بعد الفوز على كرواتيا ثم إيطاليا ثم ألبانيا، في حين ضمن منتخب جورجيا مقعدا في ثمن النهائي لأول مرة في تاريخه بعد الفوز التاريخي على البرتغال 2-0.

تعيد مبارة الأحد إلى الأذهان انتصار إسبانيا الساحق 7-1 على نفس المنافس العام الماضي في منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة لليورو الحالي.

وعلى الجانب الآخر، قد ينظر لاعبو جورجيا إلى الخسارة 7-1 كمقياس على مدى تطورهم.

وأثار لاعبو جورجيا الإعجاب ليحظوا بدعم المشجعين بعد سلسلة من المباريات التي لم تستسلم فيها في دور المجموعات منها فوزها المذهل على البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو الأربعاء الماضي.

وقبل أن تفكر في تهديد مرمى إسبانيا، سيتعين على جورجيا التفوق على خط الوسط الذي يسيطر عليه رودري وفابيان رويز مع تنظيم بيدري للعب والربط بين الخطوط.

وتواجه المنتخبان سابقا في 7 مباريات، وحقق لاروخا 6 انتصارات في اللقاءات الرسمية، في حين خسر المواجهة الودية. وسجل المنتخب الإسباني 19 هدفا، مقابل 4 لجورجيا.

يُذكر أن الفائز من هذه المواجهة، سيلتقي في ربع النهائي مع الفائز من مواجهة ألمانيا والدانمارك.

موعد مباراة إسبانيا وجورجيا والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام المباراة اليوم الأحد 30 يونيو/حزيران 2024، على ملعب "راين إنرجي" في كولون، ويتولى إدارة المواجهة الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير.

وتنطلق صفارة البداية الساعة السابعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

وتمتلك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية حقوق بث بطولة يورو 2024، وسوف تبث مباراة إسبانيا وجورجيا على القنوات التالية:

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beIN Sports HD 4 Max

ويمكن متابعة المباراة من خلال البث المباشر عبر موقع الجزيرة نت.

تشكيلة إسبانيا المحتملة

سيمون; كارفاخال، لو نورماند، لابورت، كوكوريلا؛ بيدري، رودري، رويز؛ جمال، موراتا، ويليامز.

تشكيلة جورجيا المحتملة

مامارداشفيلي، تسيتاشفيلي، كاشيا، دفالي، كفيركفيليا، كاكابادزي، كوشوراشفيلي، كيتيشفيلي، تشاكفيتادزي؛ كفاراتسخيليا، ميكاوتادزي.