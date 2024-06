سباليتي باقٍ مع منتخب إيطاليا حتى مونديال 2026

سيبقى لوتشانو سباليتي في منصبه مدربا للمنتخب الإيطالي على الرغم من الخروج من ثمن نهائي كأس أوروبا 2024 لكرة القدم، وفقا لما أعلنه رئيس الاتحاد المحلي للعبة الأحد.

وودعت إيطاليا، حاملة اللقب، البطولة القارية التي تستضيفها ألمانيا، على يد سويسرا 0-2 في برلين السبت، لكن هذا الخروج لم يُكلّف سباليتي (65 عاما) منصبه.

وقال رئيس الاتحاد الإيطالي للعبة غابرييلي غرافينا للصحافيين "أنا شخص عملي، من المستحيل حل المشكلات عبر التخلّي عن مشروعٍ طويل الأمد، أو الاستغناء عن المدرب واللاعبين الذين رافقونا في هذا المشروع".

ولم تُقدّم إيطاليا، بقيادة سباليتي الذي خلف روبرتو مانشيني في الصيف الماضي، المأمول منها في ألمانيا، وهي التي غابت عن آخر نسختين من كأس العالم أيضا.

وأضاف غرافينا "سباليتي لديه ثقتنا، يجب أن يكون لديه ثقتنا، يحتاج إلى العمل، إذ تبدأ مسابقة دوري الأمم الأوروبية خلال 60 يوما".

