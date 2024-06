دوري أبطال أوروبا.. فينيسيوس أفضل لاعب ورباعي مدريدي في التشكيلة المثالية

اختير المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور أفضل لاعب في النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بعد مساهمته في تتويج ريال مدريد الإسباني للمرّة الـ15.

وأعلن الاتحاد الأوروبي يويفا الاثنين أن لجنة فنية تابعة له اختارت البرازيلي الدولي لاعب الموسم في دوري الأبطال.

سجّل البرازيلي 6 أهداف بينها واحد في مرمى بوروسيا دورتموند الألماني (2-صفر) السبت في النهائي على ملعب ويمبلي.

قال فينيسيوس (23 عاما) الذي أحرز لقبه الثاني في المسابقة القارية الأولى "سعيد بإحراز لقب آخر في دوري الأبطال مع النادي. لا يختبر الكثير من اللاعبين هذا الأمر".

ظهر فينيسيوس 10 مرات مع الفريق الملكي وخاض 901 دقائق سجّل فيها 6 أهداف مع 5 تمريرات حاسمة. قطع مسافة 99.3 كيلومترا بسرعة قصوى 34.7 كيلومترا في الساعة.

كما أعلن الاتحاد القاري أن لاعب وسط ريال الإنجليزي الدولي جود بيلينغهام اختير أفضل لاعب شاب في البطولة.

في موسمه الأول مع النادي الأبيض، أحرز الدولي المميّز أول لقب قاري، بتغلّبه على فريقه السابق في النهائي.

قال ابن العشرين "حلمت دوما المشاركة في هذه المباريات. كانت أجمل ليلة في حياتي".

خاض بيلينغهام 11 مباراة في دوري الأبطال هذا الموسم بواقع 993 دقيقة، سجّل فيها 4 أهداف و5 تمريرات حاسمة. بلغت نسبة نجاح تمريراته 90.5% وقطع مسافة 117.5 كيلومترا.

