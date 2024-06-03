رسميا.. ريال مدريد يعلن تعاقده مع مبابي حتى 2029

أعلن ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا 2023-2024 اليوم رسميا عن تعاقده مع النجم الفرنسي كيليان مبابي قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي حيث قضى معه سبعة مواسم.

وقال نادي العاصمة الاسباني في بيان أن عقد مبابي يمتد "للسنوات الخمس المقبلة" مشيراً إلى أن بطل أوروبا "عزّز صفوفه بنجم عالمي حقق أفضل مواسمه مع باريس سان جيرمان (44 هدفاً) وكان أفضل هداف في الدوري الفرنسي في السنوات الست الأخيرة".

ولم يخف المهاجم البالغ من العمر 25 عاما حبه لريال مدريد الذي تزين ملصقاته جدران غرفة نومه في طفولته، ولم يتردد النادي الملكي في التواصل مع اللاعب على مدى السنتين الأخيرتين لا سيما من قبل رئيس النادي فلورنتينو بيريس مباشرة الذي جعل من التعاقد مع مبابي أولوية لفريقه.

ولطالما أعرب مبابي عن رغبته في أن يترك بصمة في تاريخ اللعبة ولا شك بأن انتقاله الى صفوف ريال مدريد سيساعده في تحقيق هذا الهدف.

وذكرت صحيفة ماركا أن مبابي سيحصل على راتب يقدر بحوالي 35 مليون يورو في الموسم الواحد، أي أعلى بقليل من النجمين الحاليين البرازيلي فينيسيوس جونيور والإنجليزي جود بيلينغهام.

ويبقى هذا الراتب بعيدا جدا عما كان يتقاضاه مع سان جيرمان، والمقدر بـ70 مليون يورو باستثناء العلاوات.

ومن المتوقع أن يبقى مبابي في الوقت الحالي مع المنتخب الفرنسي الذي يقيم معسكره في كليرفونتين منذ الأربعاء قبل خوض مباراتين وديتين تحضيرًا لكأس أوروبا.

تلعب فرنسا أمام لوكسمبورغ في متز الأربعاء قبل أن تواجه كندا في بوردو بعد أربعة أيام.