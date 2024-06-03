كاف يكشف عن لوائح جديدة لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عن لوائح النسخة الجديدة لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية) للموسم المقبل 2024-2025.

وقال (كاف) عبر موقعه الرسمي -الاثنين- إنه تقرر إقامة الدور التمهيدي للبطولتين خلال الفترة من 16 إلى 18 أغسطس/آب المقبل على أن يكون دور المجموعات في الفترة ما بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول.

وأضاف أنه تقرر إقامة الإدوار الإقصائية من دور الثمانية وحتي النهائي خلال الفترة من مارس/آذار إلى شهر مايو/أيار من العام المقبل.

وأوضح أن الإتحادات الــ12 الأولى طبقا للتصنيف لها الحق في إدراج ومشاركة ناديين في نسختي دوري الأبطال والكونفدرالية وهم الجزائر، أنغولا، ساحل العاج، مصر، ليبيا، المغرب، نيجيريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، السودان، تونس، تنزانيا.

وشدد أنه سيتم فتح باب تسجيل قوائم الفرق التي ستشارك في الدور التمهيدي الأول خلال الفترة من الأول وحتى 20 من يوليو/تموز المقبل ويتم مد الفترة بالنسبة للفرق التي تشارك في الدور التمهيدي الثاني وما قبل مرحلة المجموعات خلال الفترة من 21 تموز /يوليو إلى 31 كانون الأول أغسطس/آب ، بينما سيكون هناك قيد للأندية قبل بداية دور المجموعات خلال الفترة من الأول وحتى 30 سبتمبر/أيلول، وفترة القيد الأخيرة في الإنتقالات الشتوية خلال الفترة من الأول وحتى 31 من يناير/كانون الثاني 2025 بحد أقصي 7 لاعبين بما فيها إستبدال 4 لاعبين.