انتقادات بألمانيا لاستطلاع عنصري طالب بمنتخب من البيض في يورو 2024

وصف يوليان ناغلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، استطلاع الرأي الذي سأل المشاركين به ما إذا كانوا يريدون رؤية المزيد من اللاعبين البيض يمثلون المنتخب الوطني، بأنه "عنصري" وقال إن الناس يجب أن "يستيقظوا".

وتستعد ألمانيا لاستضافة يورو 2024 خلال الفترة من 14 يونيو/حزيران الجاري إلى 14 يوليو/تموز المقبل على أراضيها، حيث تتطلع الماكينات الألمانية للتتويج باللقب بين جماهيرها.

وكشف استطلاع للرأي أجرته محطة "دابليو دي آر" الألمانية ضمن فيلم وثائقي أن 21% من المشاركين صوتوا بنعم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن تصريحات ناغلسمان جاءت بعد انتقاد للاستطلاع من قبل جوشوا كيميتش لاعب المنتخب وبايرن ميونخ.

وقال ناغلسمان، الذي يستضيف منتخب بلاده بطولة أمم أوروبا، لصحيفة "بيلد" إنه يوافق على أن "هذا الاستطلاع عنصري. لدي شعور أننا بحاجة للاستيقاظ".

بدوره أكد كيميتش -خلال تصريحات صحفية- أن "هذا الأمر لا وجود له داخل الفريق، أي شخص نشأ على كرة القدم يعرف أن هذا مجرد كلام ليس له قيمة".

وأضاف "كرة القدم توحّد الناس من مختلف ألوان البشرة والأديان، وهذا كل ما يدور الأمر حوله، وسأفتقد الكثير من اللاعبين لو لم يكونوا هنا، هذا عنصري تماما، ولا مكان له بيننا بالفريق".

وتابع "عندما تأخذ بعين الاعتبار أننا على وشك استضافة بطولة أوروبا على أرضنا، فمن السخافة طرح مثل هذا السؤال، عندما يكون الهدف في الواقع هو توحيد البلاد بأكملها".

وختم "يتعلق الأمر بتحقيق أشياء عظيمة معا. وكفريق، نحاول أن نجعل الجميع في ألمانيا يقفون خلفنا".

وكان لاعب البايرن يتحدث في هرتسوغن وراخ، حيث يقيم منتخب المانشافت معسكرا تدريبيا استعدادا ليورو 2024.

وتضم المجموعة الأولى بهذه المسابقة القارية أسكتلندا والمجر وسويسرا، علاوة على المنتخب المضيف الذي سيقابل نظيره الأسكتلندي في مباراة الافتتاح على ملعب ميونخ.