فينيسيوس يقود البرازيل لاكتساح باراغواي برباعية بكوبا أميركا

حقق منتخب البرازيل فوزه الأول ببطولة كوبا أميركا 2024 لكرة القدم بالفوز 4-1 على باراغواي، ليودع الأخير البطولة من الدور الأول فجر اليوم السبت.

وكان منتخب البرازيل استهل مشواره في البطولة بتعادل سلبي أمام كوستاريكا في المباراة الأولى، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في وصافة المجموعة الرابعة.

أما باراغواي فخسر مباراته الثانية بعد السقوط أمام كولومبيا بهدفين لهدف في الجولة الأولى، ليتأكد خروجه من البطولة قبل مواجهة كوستاريكا في الجولة الثالثة.

وسيلعب منتخب البرازيل في الجولة الثالثة ضد كولومبيا.

ويدين منتخب البرازيل بفوزه الأول في كوبا أميركا لنجمه فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد الذي سجل الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين الـ35 والخامسة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 لا يمكنك ايقافه .. إنه يوم فينيسيوس جونيور! 🔥😨 هدف ثالث من فيني ويستغل خطا المدافع. 🇧🇷 البرازيل 3-0 بارغواي 🇵🇾

pic.twitter.com/G1JMPVo3xg — عمرو (@bt3) June 29, 2024

وفي الدقيقة الـ43 أحرز سافينيو الهدف الثاني للبرازيل.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 الثاااااااااااااااااااني، ابن مانشستر سيتي يسجل سافينهو لاعب السيتي القادم يسجل الثاني 🇧🇷 البرازيل 2-0 بارغواي 🇵🇾

pic.twitter.com/IxcxTuQDu2 — عمرو (@bt3) June 29, 2024

وأحرز عمر ألديريتي هدف باراغواي الوحيد بعد مرور 3 دقائق من الشوط الثاني.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 هدف خياااااااااااااااالي، رائع رائع رائع جدًا 🚀 🇵🇾 بارغواي 1-3 البرازيل 🇧🇷

pic.twitter.com/GaNSq4p9Ic — عمرو (@bt3) June 29, 2024

لكن ماركوس باكيتا -الذي أضاع ركلة جزاء في الدقيقة الـ31 بالشوط الأول- اختتم رباعية البرازيل من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة الـ65.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 تنفيذ مثالي هذه المرة، باكيتا يسجل الرابع هدف رابع من باكيتا يعوض بها ضربة الجزاء التي أهدرها 🇧🇷 البرازيل 4-1 بارغواي 🇵🇾

pic.twitter.com/Pl4wiwTeEz — عمرو (@bt3) June 29, 2024

تأهل كولومبيا

وحسم منتخب كولومبيا تأهله لربع نهائي بطولة كوبا أميركا بفوزه الكبير على منتخب كوستاريكا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم السبت على ملعب ستايت فارم.

وسجل ثلاثية كولومبيا كل من لويس دياز في الدقيقة الـ31 من ركلة جزاء ودافينسون سانشيز بالدقيقة الـ58 وجون كوردوبا في الدقيقة الـ62.

وكان المنتخب الكولومبي قد حقق الفوز في الجولة الأولى على باراغواي بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة ويحسم تأهله لدور الثمانية.

في المقابل، تجمد رصيد كوستاريكا عند نقطة واحدة حققتها من التعادل الثمين في الجولة الأولى أمام البرازيل بدون أهداف.