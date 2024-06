غلطة سراي يضم المغربي زياش من تشلسي بشكل نهائي

قال نادي غلطة سراي، بطل الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، في بيان، إنه تعاقد مع لاعب الوسط المغربي الدولي حكيم زياش في صفقة انتقال حر.

وكان زياش (31 عاما)، لاعب تشلسي الإنجليزي السابق، انتقل على سبيل الإعارة إلى النادي التركي في صفقة قدرت قيمتها بنحو 3.6 ملايين يورو في أغسطس/آب الماضي، مع إمكانية تحويل الإعارة إلى تعاقد دائم، ضمن صفقة انتقال حر إذا تحققت بعض الشروط.

وقال غلطة سراي، في بيان خلال ساعة متأخرة من الليلة الماضية، "سيحصل اللاعب على راتب صافٍ في الموسم يبلغ 2.85 مليون يورو في موسم 2024-2025".

وقال النادي التركي أيضا إنه سيدفع للاعب المغربي راتبا قيمته 2.85 يورو في موسم 2025-2026 إذا تم تمديد التعاقد.

وكان زياش انتقل إلى البلوز قادما من أياكس أمستردام الهولندي في 2020، وشارك اللاعب مع النادي في 107 مباريات أحرز خلالها 14 هدفا، وفاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا وبكأس السوبر الأوروبية وبكأس العالم للأندية.

وقال تشلسي، في بيان، "نقدم الشكر إلى حكيم على ما بذله من جهد خلال وجوده في تشلسي، ونتمنى له التوفيق، في حين يبدأ فصلا جديدا في مسيرته الرياضية".

Hakim Ziyech has completed a permanent transfer to Galatasaray. Wishing you all the best, Hakim! pic.twitter.com/5X3YlUUVEa

— Chelsea FC (@ChelseaFC) June 28, 2024