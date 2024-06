يويفا يستغني عن حكمين إسبانيين في كأس أمم أوروبا 2024

اتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قرارًا بالاستغناء عن حكمين إسبانيين يشاركان في إدارة مباريات بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) المقامة في ألمانيا.

وشمل قرار "يويفا" كلا من أليخاندرو هيرنانديز حكما لتقنية الفيديو المساعد "الفار"، وخيسوس جيل مانزانو حكما ميدانيا.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية لن يدير جيل مانزانو أي مباريات أخرى في يورو 2024.

وعاد الحكم الإسباني إلى بلاده بعد أن أدار مباراة فرنسا ضد النمسا، حيث وجه إنذارا لكيليان مبابي لدخوله الملعب دون تعليماته.

وعبرت كل من النمسا وفرنسا عن عدم رضاهما على أداء الحكم الإسباني واتهموه بارتكاب أخطاء تحكيمية كما تعرض لصافرات استهجان من الجماهير.

كما قرر يويفا طرد هرنانديز بعد أدائه في مباراة بين أسكتلندا والمجر في دوري المجموعات.

في المقابل نجى حكم الفيديو المساعد مارتينيز مونويرا، الذي يعتبره الاتحاد الدولي لكرة القدم الأفضل في غرفة الفار.

وكان الحكم مانزانو ألغى هدفا صحيحا الموسم الماضي لريال مدريد ضد فالنسيا سجله جود بيلينغهام، حيث أطلق صافرة نهاية المباراة عندما كانت الكرة في الهواء.

أما الحكم هيرنانديز فقد اعترف بأنه أخطأ في عدم احتساب هدف صحيح لبرشلونة ضد ريال بيتيس في موسم 2017 وتسبب في ضياع لقب الدوري عن النادي الكتالوني.

Jesus Gil Manzano will be leading a group of Spanish referees to officiate the upcoming Euro 2024 match between Austria and France. ⌚️🇪🇸

[@rfef] pic.twitter.com/8NIFMyrfeR

— LaLigaExtra (@LaLigaExtra) June 17, 2024