موعد مباراة البرازيل ضد باراغواي في كوبا أميركا 2024 والقنوات الناقلة

بعد ظهوره الأول الباهت في بطولة كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أميركا 2024)، يخوض منتخب البرازيل لقاءه الثاني بالمسابقة المقامة حاليا في الولايات المتحدة أمام باراغواي.

وتلتقي البرازيل مع باراغواي على ملعب أليجانت في الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة، التي تضم أيضا منتخبي كولومبيا وكوستاريكا.

وافتتح المنتخب البرازيلي مشاركته في النسخة الحالية للبطولة، التي توج بها 9 مرات، بتعادل مخيب بدون أهداف مع منتخب كوستاريكا في الجولة الأولى، التي شهدت أيضا خسارة باراغواي 1- 2 أمام كولومبيا.

ويتقاسم منتخب البرازيل المركز الثاني في ترتيب المجموعة مع كوستاريكا برصيد نقطة وحيدة، بفارق نقطتين خلف منتخب كولومبيا المتصدر، في حين يتذيل منتخب باراغواي الترتيب بلا نقاط.

وفي غضون ذلك، خسر المنتخب الباراغواياني آخر 3 مباريات في كوبا أميركا عندما كان متأخرا في النتيجة خلال الشوط الأول، منها اثنتان كانتا في الوقت الأصلي، والأخرى كانت بركلات الترجيح.

ولم يتعرض منتخب باراغواي لهزائم متتالية في كوبا أميركا خلال 90 دقيقة منذ نسخة عام 2016 بالولايات المتحدة، حينما خسر 1-2 أمام كولومبيا، ثم 0-1 أمام المنتخب الأميركي بالجولتين الثانية والثالثة على الترتيب في مرحلة المجموعات آنذاك.

في المقابل، جاءت أكبر صدمة في الجولة الأولى بكوبا أميركا 2024 على ملعب سوفي بولاية كاليفورنيا، عندما سقط المنتخب البرازيلي في فخ التعادل السلبي مع منتخب كوستاريكا، رغم الفرص العديدة للتسجيل التي سنحت لنجومه.

موعد مباراة البرازيل وباراغواي في كوبا أميركا والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام المواجهة بين البرازيل وباراغواي يوم السبت 29 يونيو/حزيران الجاري- الساعة 04:00 فجرا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب أليجانت بمدينة بارادايس.

وتبث المباراة على قنوات عالمية وقناة كونميبول على منصة يوتيوب:

Sport TV2 Portugal

Premier Sports 1 HD

L’Equipe TV

CONMEBOL TV Youtube

كما يمكن مشاهدة البث المباشر للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

المواجهات التاريخية بين البرازيل وباراغواي

ولم يخسر المنتخب البرازيلي أي مباراة في كوبا أميركا أمام باراغواي خلال الوقت الأصلي منذ الهزيمة أمامه 1-2 في دور المجموعات عام 2004، وذلك رغم فوز الباراغوايانيين على أبناء السامبا بركلات الترجيح بدور الثمانية للمسابقة في نسختي 2011 و2015.

التقى المنتخبان في 83 مباراة بمختلف المسابقات، حقق خلالها منتخب البرازيل 51 فوزا، مقابل 13 انتصارا لباراغواي، وفرض التعادل نفسه على 19 مباراة.

تشكيلة البرازيل المحتملة:

أليسون، دانيلو، ميليتاو، ماركينيوس، أرانا، غيمارايش، لويز، رافينيا، باكيتا، رودريغو، فينيسيوس جونيور.

تشكيلة باراغواي المحتملة:

مورينيغو. فيلاسكيز، بالبوينا، ألديريتي، إسبينوزا، روخاس، كوباس، كاباليرو، روميرو، آرسي، إنسيسو.

حكم المباراة

يتولى الحكم التشيلي بيرو مازا اإدارةالمواجهة بين البرازيل وباراغواي في المجموعة الرابعة.