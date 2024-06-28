موعد مباراة الأرجنتين ضد بيرو في كوبا أميركا 2024 والقنوات الناقلة

تلتقي الأرجنتين مع بيرو في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى ببطولة كوبا أميركا لكرة القدم 2024 المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

وأصبح منتخب الأرجنتين أول المتأهلين لدور الثمانية في المسابقة، عقب فوزين على منتخبي كندا 2-0 وتشيلي 1-0.

وتتصدر الأرجنتين المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، متفوقة على كندا بـ3 نقاط وبيرو وتشيلي بنقطة.

ويطمح منتخب الأرجنتين بطل العالم للانفراد بالرقم القياسي كأكثر المنتخبات المتوجة بكأس أميركا الجنوبية، الذي يتقاسمه حاليا مع منتخب أوروغواي برصيد 15 لقبا لكل منهما.

وتسعى الأرجنتين إلى لقبها الكبير الثالث على التوالي بعد فوزها بكوبا أميركا عام 2021 وكأس العالم في العام التالي.

Un clasificado y mucho por jugar 👀 pic.twitter.com/XLMrFvsetv — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) June 26, 2024

موعد مباراة الأرجنتين وبيرو في كوبا أميركا والقنوات الناقلة

تقام المواجهة بين الأرجنتين وبيرو الأحد 30 يونيو/حزيران الساعة 03:00 فجرا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب "هارد روك" بولاية ميامي غاردنز.

وتبث المباراة على قنوات عالمية وقناة كونميبول على منصة يوتيوب:

(CONMEBOL TV Youtube)

ويمكن متابعة المباراة من خلال البث المباشر عبر موقع الجزيرة نت.

غياب ميسي المحتمل

ستكون هناك احتمالات لغياب ليونيل ميسي عن مباراة بيرو لإراحته بعد شعوره بآلام في الفخذ مع ضمان فريقه بالفعل بلوغ الدور المقبل بعد فوزين في دور المجموعات.

واحتاج ميسي، الذي بلغ عامه الـ37 هذا الأسبوع ويعاني من آلام في العضلات، إلى تدخل الأطباء لفترة قصيرة لتلقي العلاج في الفخذ خلال فوز الأرجنتين 1-صفر على تشيلي.

لكنه أكمل المباراة حتى نهايتها وأطلق تسديدة من مدى بعيد اصطدمت بالقائم وكان لاعبا رئيسيا في هجمات الأرجنتين.

تشكيلة الأرجنتين المحتملة

أرماني. مونتيل، أوتاميندي، بيزيلا، أكونا، ماك أليستر، رودريغيز، بالاسيوس، دي ماريا، مارتينيز، غارناتشو.

تشكيلة بيرو المحتملة

غاليس. سانتاماريا، زامبرانو، كالينز، بولو، بينا، كارتاجينا، كيسبي، لوبيز، لابادولا، فلوريس.