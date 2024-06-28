غزو البعوض والروائح الكريهة.. ألمانيا تعاني قبل لقاء الدانمارك بثمن نهائي اليورو

يواجه لاعبو منتخب ألمانيا لكرة القدم المشارك في بطولة أمم أوروبا 2024 مشاكل كثيرة في معسكرهم في هيرتسوجيناوراخ، بمنطقة بافاريا جنوب البلاد.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن المانشافت عانى لعدة أيام من غزو الناموس والباعوض لمقر إقامتهم لدرجة أن العديد من اللاعبين فضلوا عدم الخروج إلى منطقة مفتوحة مثل محيط حمام السباحة أو الحديقة.

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وفي مقر إقامة المنتخب الألماني الممتد على مساحة 1400 متر مربع والمحاط بالغابات، اعتاد اللاعبون الألمان على مشاهدة مباريات اليورو على شاشة عملاقة وضعت في محيط حمام السباحة قبل أن يعكر هجوم الباعوض صفوهم ولسع العديد منهم.

لم يخف المدرب الألماني جوليان ناغلسمان انزعاجه، واعترف لصحيفة بيلد "نحن نواجه غزوا غير طبيعي للبعوض، نحتاج إلى الرياح حتى يكون هناك عدد أقل منهم، وإلا يتعين علينا البقاء في الداخل".

بينما أكد الحارس مانويل نوير قائد منتخب ألمانيا "يجب علينا التأكد من أن الشباك الواقية لمنع الحشرات من الدخول إلى الغرف مغلقة دائمًا".

ولحل المشكلة، استخدم موظفو الاتحاد الألماني منتجات لمكافحة الحشرات لكن الراوائح الكريهة المنبعثة من هذه المواد الكيميائية أصبحت تزعج اللاعبين.

ولخصت الصحيفة الوضع بقولها "في البداية كان الأمر مؤلمًا، والآن أصبحت رائحته كريهة"، معتبرة أن الوضع غير مثالي في المعسكر الألماني قبل المباراة الكبرى في الدور ثمن النهائي أمام الدانمارك.

ويواجه زملاء جمال موسيالا الدانمارك يوم السبت 29 يونيو/حزيران الجاري على ملعب سيغنال إيدونا بارك في دورتموند.