طرفا النهائي والفائز بلقب يورو 2024

مع توالي المباريات ودخول يورو 2024 في أدوارها الإقصائية ومراحلها الحاسمة، بدأت التوقعات بهوية الفائز باللقب والذي سيحمل الكأس الفضية في 14 يوليو/تموز بالملعب الأولمبي في برلين.

وتوقع كومبيوتر خارق لموقع "أوبتا" المتخصص بالإحصاءات والأرقام الرياضية وخاصة في كرة القدم، طرفي نهائي البطولة القارية والفائز بها بناء على احتمالات تقدم المنتخبات في الأدوار الإقصائية.

المنتخبات الخمسة التي تملك أعلى نسب الوصول إلى النهائي:

إنجلترا: 34.59%.

إسبانيا: 27.18%.

ألمانيا: 25.13%.

فرنسا: 20.86%.

البرتغال: 15.54%.

المنتخبات الخمسة التي تملك أعلى نسب التتويج باللقب:

إسبانيا: 17.60%.

إنجلترا: 17.46%.

ألمانيا: 16.60%.

فرنسا: 12.99%.

البرتغال: 8.39%.

طرفا نهائي يورو 2024:

إنجلترا.

إسبانيا.

الفائز بلقب يورو 2024: