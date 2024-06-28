خوسيلو مهاجم ريال مدريد ينضم للغرافة القطري

أعلن الغرافة المنافس في دوري نجوم قطر لكرة القدم -اليوم الجمعة- تعاقده مع خوسيلو مهاجم ريال مدريد المشارك مع منتخب إسبانيا حاليا في بطولة أوروبا 2024 بألمانيا.

وقال الغرافة عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "من مدريد إلى الغرافة. رسميا خوسيلو الدولي الإسباني ينضم إلى الفهود".

🛫 مـن مـدريد إلـى الغـرافـة 💛 🚨 رسـمياً .. خـوسيلـو , الـدولي الاسبانـي يـنضـم إلـى الـفهـود 🐆@JoseluMato9 pic.twitter.com/TFvPwZYd9H — AL GHARAFA SC | نادي الغرافة (@ALGHARAFACLUB) June 28, 2024

كما أعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي "يعلن النادي أنه قام بتفعيل خيار الشراء بعقد خوسيلو من إسبانيول بقيمة 1.5 مليون يورو ومن ثم بيع اللاعب للغرافة القطري بنفس القيمة لتسهيل انتقال اللاعب وعدم تعطيله من قبل إسبانيول تقديرًا لما قدمه للفريق".

وخوسيلو (34 عاما) بدأ مسيرته مع أكاديمية ريال مدريد قبل أن يرحل عن الفريق عام 2012 ويخوض عدة تجارب في ألمانيا وإنجلترا ثم يعود لعملاق الدوري الإسباني الموسم الماضي قادما من إسبانيول.

وخاض خوسيلو، 49 مباراة بقميص ريال مدريد خلال الموسم المنتهي 2023-2024، سجل 17 هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة، وتوج بـ3 ألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس السوبر الإسبانية.

الأندية التي لعب بها خوسيلو: