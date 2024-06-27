العقم التهديفي يؤرق رونالدو في يورو 2024

عانى نجم منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو على غير عادته من العقم التهديفي في دور المجموعات ببطولة أمم أوروبا وفشل في هز شباك منتخبات التشيك وتركيا وجورجيا.

ويشارك الدون للمرة السادسة في البطولة القارية ويعتبر أكثر اللاعبين مشاركة في المنافسة.

وأصبح رونالدو أول لاعب كرة قدم أوروبي يصل إلى 50 مباراة في البطولات الدولية الكبرى بعد مواجهة جورجيا.

ورغم مشاركة "صاروخ ماديرا" أساسيا في المواجهات الثلاث التي خاضها منتخب البرتغال بدور المجموعات أمام التشيك (2-1)، وتركيا (3-0) وجورجيا (0-2)، إلا أنه أخفق في التسجيل.

Cristiano Ronaldo has failed to score in the group stage of a major international tournament for the first time 🤦‍♂️ #Euro2024 pic.twitter.com/H2iBxQw29U — talkSPORT (@talkSPORT) June 26, 2024

ومع نهاية الدور الأول من يورو 2024، اكتفى الدولي البرتغالي بتمريرة حاسمة واحدة.

وبحسب موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، فإن رونالدو يفشل لأول مرة في مسيرته الكروية في تسجيل أي هدف في دور المجموعات بالبطولات الكبرى.

وأضاف أن الدون البرتغالي سبق له أن سجل في مرحلة المجموعات بالبطولات الخمس السابقة التي لعب فيها بأمم أوروبا.

ويبقى دور المجموعات في نسخة 2020 الأفضل في مسيرة رونالدو، حيث سجل 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

ويعد مهاجم النصر السعودي الهداف التاريخي لبطولة اليورو برصيد 14 هدفا.

يقول النقاد إن كريستيانو لم يعد يستحق مكانًا منتظمًا في التشكيلة الأساسية للبرتغال، بينما يقول المدافعون عنه إن مجرد وجوده في الملعب يغرس المزيد من الخوف والاحترام لدى الخصوم.

ويتمنى رونالدو هداف الدوري السعودي في الموسم المنقضي أن يتجاوز العقم التهديفي عندما تتواجه البرتغال مع سلوفينيا في ثمن نهائي المسابقة القارية يوم الاثنين 1 يوليو/تموز المقبل.

فيما يلي أرقام رونالدو في دور المجموعات خلال مشاركاته الخمس السابقة بأمم أوروبا:

يورو 2004: هدف واحد وتمريرة حاسمة واحدة.

هدف واحد وتمريرة حاسمة واحدة. يورو 2008: هدف واحد وتمريرة حاسمة واحدة.

هدف واحد وتمريرة حاسمة واحدة. يورو 2012: هدفان.

هدفان. يورو 2016: هدفان وتمريرة حاسمة واحدة.

هدفان وتمريرة حاسمة واحدة. يورو 2020: 5 أهداف وتمريرة حاسمة واحدة.

5 أهداف وتمريرة حاسمة واحدة. يورو 2024: تمريرة حاسمة واحدة.