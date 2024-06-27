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العقم التهديفي يؤرق رونالدو في يورو 2024

رونالدو سبق له أن سجل في دور المجموعات بكل النسخ الخمس السابقة التي شارك فيها (الأناضول)
27/6/2024-|آخر تحديث: 27/6/202411:29 م (بتوقيت مكة المكرمة)

عانى نجم منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو على غير عادته من العقم التهديفي في دور المجموعات ببطولة أمم أوروبا وفشل في هز شباك منتخبات التشيك وتركيا وجورجيا.

ويشارك الدون للمرة السادسة في البطولة القارية ويعتبر أكثر اللاعبين مشاركة في المنافسة.

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وأصبح رونالدو أول لاعب كرة قدم أوروبي يصل إلى 50 مباراة في البطولات الدولية الكبرى بعد مواجهة جورجيا.

ورغم مشاركة "صاروخ ماديرا" أساسيا في المواجهات الثلاث التي خاضها منتخب البرتغال بدور المجموعات أمام التشيك (2-1)، وتركيا (3-0) وجورجيا (0-2)، إلا أنه أخفق في التسجيل.

ومع نهاية الدور الأول من يورو 2024، اكتفى الدولي البرتغالي بتمريرة حاسمة واحدة.

وبحسب موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، فإن رونالدو يفشل لأول مرة في مسيرته الكروية في تسجيل أي هدف في دور المجموعات بالبطولات الكبرى.

وأضاف أن الدون البرتغالي سبق له أن سجل في مرحلة المجموعات بالبطولات الخمس السابقة التي لعب فيها بأمم أوروبا.

ويبقى دور المجموعات في نسخة 2020 الأفضل في مسيرة رونالدو، حيث سجل 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

ويعد مهاجم النصر السعودي الهداف التاريخي لبطولة اليورو برصيد 14 هدفا.

يقول النقاد إن كريستيانو لم يعد يستحق مكانًا منتظمًا في التشكيلة الأساسية للبرتغال، بينما يقول المدافعون عنه إن مجرد وجوده في الملعب يغرس المزيد من الخوف والاحترام لدى الخصوم.

ويتمنى رونالدو هداف الدوري السعودي في الموسم المنقضي أن يتجاوز العقم التهديفي عندما تتواجه البرتغال مع سلوفينيا في ثمن نهائي المسابقة القارية يوم الاثنين 1 يوليو/تموز المقبل.

فيما يلي أرقام رونالدو في دور المجموعات خلال مشاركاته الخمس السابقة بأمم أوروبا:

  • يورو 2004: هدف واحد وتمريرة حاسمة واحدة.
  • يورو 2008: هدف واحد وتمريرة حاسمة واحدة.
  • يورو 2012: هدفان.
  • يورو 2016: هدفان وتمريرة حاسمة واحدة.
  • يورو 2020: 5 أهداف وتمريرة حاسمة واحدة.
  • يورو 2024: تمريرة حاسمة واحدة.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي