العقم التهديفي يؤرق رونالدو في يورو 2024

عانى نجم منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو على غير عادته من العقم التهديفي في دور المجموعات ببطولة أمم أوروبا وفشل في هز شباك منتخبات التشيك وتركيا وجورجيا.

ويشارك الدون للمرة السادسة في البطولة القارية ويعتبر أكثر اللاعبين مشاركة في المنافسة.

وأصبح رونالدو أول لاعب كرة قدم أوروبي يصل إلى 50 مباراة في البطولات الدولية الكبرى بعد مواجهة جورجيا.

ورغم مشاركة "صاروخ ماديرا" أساسيا في المواجهات الثلاث التي خاضها منتخب البرتغال بدور المجموعات أمام التشيك (2-1)، وتركيا (3-0) وجورجيا (0-2)، إلا أنه أخفق في التسجيل.

Cristiano Ronaldo has failed to score in the group stage of a major international tournament for the first time 🤦‍♂️ #Euro2024 pic.twitter.com/H2iBxQw29U

