11 لاعبا من الدوري السعودي في ثمن نهائي يورو 2024
27/6/2024-|آخر تحديث: 27/6/202401:48 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
تأهل 11 لاعبا ينشطون في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (روشن) مع منتخبات بلادهم إلى ثمن نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2024).
وخرج 4 لاعبين فقط يلعبون في الدوري السعودي من دور المجموعات.
✨ RSL talent advancing at #Euro2024 #yallaRSL pic.twitter.com/avL4yMqQpd
— Roshn Saudi League (@SPL_EN) June 26, 2024
واللاعبون الـ11 هم:
- البرتغالي كريستيانو رونالدو (النصر)
- الفرنسي نغولو كانتي (النصر)
- الإسباني أيمريك لابورت (النصر)
- البرتغالي روبن نيفيز (الهلال)
- الروماني نيكولاي ستانسيو (ضمك)
- الروماني بوركا (الأخدود)
- الهولندي جورجينو فينالدوم (الاتفاق)
- التركي ديميرال (لاعب الأهلي)
- الجورجي كفيركفيليا (الأخدود)
- البلجيكي كاراسكو (الشباب)
- الحارس البلجيكي كاستيلس (القادسية)
اللاعبون الـ4 الذين ودعوا اليورو من دور المجموعات هم:
- الصربي ألكسندر ميتروفيتش (الهلال)
- الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش (الهلال)
- الأسكتلندي جاك هيندري (الاتفاق)
- الكرواتي مارسيلو بروزفيتش (النصر)
المصدر : الجزيرة