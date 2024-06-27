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11 لاعبا من الدوري السعودي في ثمن نهائي يورو 2024

رونالدو قائد منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي أبرز لاعبي دوري "روشن" في ثمن نهائي يورو 2024 (رويترز)
27/6/2024-|آخر تحديث: 27/6/202401:48 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

تأهل 11 لاعبا ينشطون في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (روشن) مع منتخبات بلادهم إلى ثمن نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

وخرج 4 لاعبين فقط يلعبون في الدوري السعودي من دور المجموعات.

واللاعبون الـ11 هم:

  • البرتغالي كريستيانو رونالدو (النصر)
  • الفرنسي نغولو كانتي (النصر)
  • الإسباني أيمريك لابورت (النصر)
  • البرتغالي روبن نيفيز (الهلال)
  • الروماني نيكولاي ستانسيو (ضمك)
  • الروماني بوركا (الأخدود)
  • الهولندي جورجينو فينالدوم (الاتفاق)
  • التركي ديميرال (لاعب الأهلي)
  • الجورجي كفيركفيليا (الأخدود)
  • البلجيكي كاراسكو (الشباب)
  • الحارس البلجيكي كاستيلس (القادسية)

اللاعبون الـ4 الذين ودعوا اليورو من دور المجموعات هم:

  • الصربي ألكسندر ميتروفيتش (الهلال)
  • الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش (الهلال)
  • الأسكتلندي جاك هيندري (الاتفاق)
  • الكرواتي مارسيلو بروزفيتش (النصر)
المصدر : الجزيرة