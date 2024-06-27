11 لاعبا من الدوري السعودي في ثمن نهائي يورو 2024

تأهل 11 لاعبا ينشطون في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (روشن) مع منتخبات بلادهم إلى ثمن نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

وخرج 4 لاعبين فقط يلعبون في الدوري السعودي من دور المجموعات

واللاعبون الـ11 هم:

البرتغالي كريستيانو رونالدو (النصر)

الفرنسي نغولو كانتي (النصر)

الإسباني أيمريك لابورت (النصر)

البرتغالي روبن نيفيز (الهلال)

الروماني نيكولاي ستانسيو (ضمك)

الروماني بوركا (الأخدود)

الهولندي جورجينو فينالدوم (الاتفاق)

التركي ديميرال (لاعب الأهلي)

الجورجي كفيركفيليا

البلجيكي كاراسكو (الشباب)

الحارس البلجيكي كاستيلس (القادسية)

اللاعبون الـ4 الذين ودعوا اليورو من دور المجموعات هم: