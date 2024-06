افتتحها رونالدو عام 2013.. خريجو أكاديمية بجورجيا هزموا البرتغال في يورو 2024

حقق نجم منتخب جورجيا خفيتشا كفاراتسخيليا، الذي منح الفوز لبلاده ضد البرتغال، أمس الأربعاء، حلمه الطفولي بعد حصوله على قميص نجمه المفضل كريستيانو رونالدو.

وساعد الجناح، البالغ 23 عاما، بلاده على صُنع التاريخ عندما فازت جورجيا على البرتغال 2-0 في بطولة أمم أوروبا 2024 الليلة الماضية.

وفي الحقيقة لم يكن الفريق الذي واجه منتخب البرتغال الأربعاء سوى مجموعة من خريجي أكاديمية دينامو تبليسي، التي حضر رونالدو حفل افتتاحها عام 2013.

وظهر كفاراتسخيليا نجم نابولي الإيطالي في الصورة التي التقطت مع رونالدو رفقة 10 لاعبين آخرين موجودين في قائمة المنتخب حاليا.

ووفقا للموقع الرسمي لأكاديمية "دينامو تبليسي"، فقد شارك رونالدو برفقة النجم الأوكراني المعتزل أندريه شيفشينكو، والمدافع الجورجي السابق لنادي ميلان الإيطالي كاخا كالادزة، في حفل افتتاح الأكاديمية عام 2013، بدعوة من رئيس النادي في ذلك الوقت، رومان بيبيا.

والتقى "الدون" حينها بمجموعة من الشباب، والتقط صورا مع مجموعة منهم، وكان كفاراتسخيليا أحدهم.

ونقل الموقع الرسمي تصريحات لرونالدو في 7 يوليو/تموز عام 2013، قال فيها "أولا أريد أن أحييكم جميعا، وأشكر رئيس النادي (رومان بيبيا) لدعوتي، إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن أكون في النادي الذي لديه مثل هذه التقاليد العظيمة مثل دينامو تبليسي".

وأضاف "اليوم هو يوم مهم جدا لدينامو تبليسي. أقيم حفل الافتتاح الرسمي لأكاديمية دينامو لكرة القدم التي تعد واحدة من أفضل الأكاديميات في المنطقة، وقد سُميت بشكل مناسب على اسم اللاعب الأسطوري فيتالي دارسيليا. شكرا جزيلا لكم".

ويُظهر مقطع فيديو نشرته إحدى وسائل الإعلام الجورجية في ذلك الوقت، اللاعب البرتغالي وهو يوقع على قمصان لاعبي الأكاديمية، ويلتقط صورا تذكارية معهم.

وخلال حفل الافتتاح، عبّر رونالدو عن سعادته بتواجده في جورجيا وافتتاح هذه الأكاديمية، مؤكّدا على أهمية دعم المواهب الشابة، وتوفير الفرصة لهم لتحقيق أحلامهم في كرة القدم.

وقال رونالدو "أشعر بسعادة كبيرة لوجودي هنا اليوم لافتتاح هذه الأكاديمية. لدي إيمان راسخ بأهمية دعم المواهب الشابة، وأنا متأكد من أن هذه الأكاديمية ستُساهم في تكوين جيل جديد من لاعبي كرة القدم الموهوبين في جورجيا".

وحسب موقع "ترانسفرماركت"، فإن 13 لاعبا على الأقل من منتخب جورجيا المشارك في اليورو حاليا تخرجوا من أكاديمية دينامو تبليسي، منهم الحارس جيورجي مامارداشفيلي، الذي انضم للأكاديمية عام 2018، ونجم نادي نابولي خفيتشا كفاراتسخيليا الذي لعب لفريق الأكاديمية عام 2017.

In 2013 Ronaldo inaugurated the Dinamo Tbilisi Academy during his visit to Tbilisi to attend a friendly match between Dinamo Tbilisi & Dynamo Moscow

In 2024 CR7 is gonna be facing against some of those kids from that academy during his visit in Georgia v Portugal at Euro 2024 pic.twitter.com/Vvm9gC9PZS

— 🇨🇩🇸🇱 (@8Flavs) June 26, 2024