قلب الجزائري نبيل بن طالب يخونه وقد يجبره على الاعتزال

يبدو أن مسيرة الدولي الجزائري نبيل بن طالب، لاعب ليل الفرنسي، في الملاعب وصلت إلى نهايتها إثر تعرضه لسكتة قلبية خضع على أثرها لعملية جراحية.

وأشار الموقع الرياضي لإذاعة "مونت كارلو" (أر إم سي سبورتس) إلى أن لاعب شالكه الألماني السابق عانى من سكتة قلبية عندما كان يلعب مباراة رفقة أصدقائه، ليدخل اللاعب في غيبوبة، واضطر لاستخدام جهاز تنظيم ضربات القلب وعمليات تدليك، قبل أن يخضع لعملية جراحية ناجحة، أمس الأربعاء.

وأضافت أن ملفه الطبي أرسل إلى اللجنة الطبية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وأن "نهاية مسيرته أمر محتمل للغاية".

وكان نادي ليل الفرنسي نشر بيانا رسميا على منصة إكس، أمس الأول الثلاثاء، جاء فيه أن اللاعب تعرض لأزمة صحية طارئة، نُقل على أثرها لمستشفى جامعة ليل، واستمر هناك لعدة أيام.

وأضاف البيان أن "نبيل بن طالب دخل منذ الثلاثاء الماضي للمستشفى، وخضع لفحوصات طبية".

وختم أن "نتيجة الفحوصات جاءت مطمئنة، لكنه لا يزال تحت الملاحظة في المستشفى".

🔴 News from Nabil Bentaleb

Hospitalized since Tuesday, the LOSC midfielder has since undergone health checks which have been reassuring. He is still under observation in hospital but could return home during the week. LOSC and Nabil would like to thank everyone for the support pic.twitter.com/pgM3HncQB0

— LOSC (@LOSC_EN) June 24, 2024