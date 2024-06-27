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قلب الجزائري نبيل بن طالب يخونه وقد يجبره على الاعتزال

الجزائر ضد أوغندا FAF-Fédération Algérienne de Football
بن طالب عانى من سكتة قلبية عندما كان يلعب مباراة رفقة أصدقائه (مواقع التواصل)
27/6/2024

يبدو أن مسيرة الدولي الجزائري نبيل بن طالب، لاعب ليل الفرنسي، في الملاعب وصلت إلى نهايتها إثر تعرضه لسكتة قلبية خضع على أثرها لعملية جراحية.

وأشار الموقع الرياضي لإذاعة "مونت كارلو" (أر إم سي سبورتس) إلى أن لاعب شالكه الألماني السابق عانى من سكتة قلبية عندما كان يلعب مباراة رفقة أصدقائه، ليدخل اللاعب في غيبوبة، واضطر لاستخدام جهاز تنظيم ضربات القلب وعمليات تدليك، قبل أن يخضع لعملية جراحية ناجحة، أمس الأربعاء.

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وأضافت أن ملفه الطبي أرسل إلى اللجنة الطبية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وأن "نهاية مسيرته أمر محتمل للغاية".

وكان نادي ليل الفرنسي نشر بيانا رسميا على منصة إكس، أمس الأول الثلاثاء، جاء فيه أن اللاعب تعرض لأزمة صحية طارئة، نُقل على أثرها لمستشفى جامعة ليل، واستمر هناك لعدة أيام.

وأضاف البيان أن "نبيل بن طالب دخل منذ الثلاثاء الماضي للمستشفى، وخضع لفحوصات طبية".

وختم أن "نتيجة الفحوصات جاءت مطمئنة، لكنه لا يزال تحت الملاحظة في المستشفى".

ويرتبط بن طالب (29 عاما) مع ليل بعقد يمتد حتى عام 2026.

وبدأ بن طالب، صاحب الـ29 عاما، مسيرته في إنجلترا في توتنهام، ثم انتقل إلى شالكه ولعب لموسم واحد مع نيوكاسل يونايتد، قبل أن يعود إلى نادي أنجيه الفرنسي، وبعدها انضم إلى نادي ليل صيف 2023.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي