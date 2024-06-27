تقارير: 4 لاعبين كبار على رادار الدوري السعودي لكرة القدم

كشف تقرير إعلامي سعودي أن وسطاء تابعين للجنة الاستقطاب في الدوري السعودي لكرة القدم (دوري روشن)، يسعون إلى الحصول على موافقات من البرتغالي رافاييل لياو، لاعب ميلان

الإيطالي، والهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، والبلجيكي كيفين دي بروين، قائد مانشستر سيتي الإنجليزي، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، قائد إنتر ميلان الإيطالي، للانضمام إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.

وتحدث مصدر أوروبي، رفض الإفصاح عن اسمه، لصحيفة "الرياضية" السعودية، عن أن هناك 4 أندية سعودية سيذهب إليها النجوم الأربعة، موضحا أن أسماء هذه الأندية "ستُكشف لاحقا بعد الحصول على موافقات اللاعبين".

وفي سياق متصل، ربطت تقارير صحافية بين الهلال، حامل لقب الدوري والثلاثية المحلية، والبرتغالي لياو، فيما ارتبط اسم فان دايك، قائد "الريدز"، والبلجيكي دي بروين بنادي النصر، الذي يسعى إلى تغيير 3 لاعبين في قائمة الموسم الماضي. في المقابل، لا يعرف حتى الآن الألوان التي سيدافع عنها مارتينيز إذا ما وافق على العرض السعودي.