تركيا ضد التشيك في يورو 2024.. رقم قياسي في البطاقات الملونة

يبدو أن بطولة كأس أمم أوروبا المقامة في ألمانيا (يورو 2024) مصرة على كتابة أرقام قياسية في تاريخ البطولة القارية، ومن بينها أرقام سلبية لأكثر مباراة أشهر فيها حكم بطاقات ملونة.

وأصبحت المباراة التي شهدت فوز تركيا على التشيك، أمس الأربعاء، بنتيجة 2-1 في آخر جولة من دور المجموعات ليورو 2024، صاحبة الرقم القياسي في البطولات الملونة، إذ أشهر الحكم الروماني-المجري استيفان كوفاكس 18 بطاقة بين صفراء وحمراء.

وكان نصيب لاعبي المنتخبين كالتالي:

5 بطاقات صفراء واثنتان حمراء (التشيك).

11 بطاقة صفراء (تركيا).

واللافت أن الحكم كوفاكس واصل منح البطاقات حتى بعد انتهاء المباراة، إذ أشهر الحكم بطاقتين صفراوين للتركي أردا غولر وللتشيكي توماس سوستشيك، وبطاقة حمراء لزميله توماس تشوري.

وتفوقت هذه المباراة ببطاقتها الملونة على 3 مباريات سابقة في اليورو، أبرزها نهائي نسخة 2016 بين فرنسا والبرتغال.

أما أكثر المنتخبات حصولا على البطاقات الحمراء في دور المجموعات، هي:

التشيك (بطاقتان).

إسكتلندا (بطاقة).

وأكثر المنتخبات حصولا على البطاقات الصفراء في دور المجموعات هي: