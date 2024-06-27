تحليل دور مجموعات يورو 2024.. المتأهلون لربع النهائي والأحصنة السوداء في الأدوار الإقصائية

البطولات المجمعة الكبرى التي لا تعترف بكبير ولا بطل أو تصنيف، 22 لاعبا يتنافسون على أرضية المستطيل الأخضر ومن يهز الشباك يخرج فائزا ويمضي قدما، وكأس أمم أوروبا 2024 لم تشذ عن القاعدة.

ورغم تأهل كل المنتخبات الكبيرة لثمن نهائي اليورو عدا أوكرانيا، لكن النتائج والأداء والمعاناة أثبتت أن ما ينتظر المنتخبات الـ16 سيكون قاسيا ومفاجآت بالجملة.

نقدم لكم تحليلا مقتضبا لمجريات المباريات الـ36 التي لعبت في دور المجموعات، وأداء المنتخبات المتأهلة في مجموعاتها.

المجموعة الأولى: تأهل عنها ألمانيا وسويسرا وخرجت المجر وأسكتلندا

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البداية مع صاحب الأرض والجمهور الذي أرسل رسالتين قويتين بفوزه على أسكتلندا والمجر مسجلا 8 أهداف (بينها هدف روديغير في مرماه) عاد وانتكس في المباراة الثالثة أمام سويسرا وعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت القاتل ومن الواضح أن ألمانيا المرعبة في المباراتين الأوليين تراجعت هيبتها أمام سويسرا، وعانت أمام فريق منظم دفاعيا ومنضبط تكتيكيا ويعرف كيف ينفذ الهجمات المرتدة وبالتالي سيعاني أمام الدانمارك التي عادة ما تقدم أداء جيدا في البطولات المجمعة.

سويسرا بدأت بقوة ثم تراجع مستواها أمام أسكتلندا لتقدم إحدى أفضل مبارياتها في تاريخ مشاركاتها باليورو أمام ألمانيا وأحرجته وكادت أن تهزمها وتنتزع منها صدارة المجموعة، ستكون منازلة منتظرة ضد إيطاليا في ثمن النهائي.

المجموعة الثانية: تأهل إسبانيا وإيطاليا وإسبانيا وخروج كرواتيا وألبانيا

الأداء والنتيجة والثبات في المستوى وامتلاك فريقين ودكة بدلاء يمكن أن تقلب نتيجة أي مباراة، هي الصفات المثالية لأي منتخب يريد الذهاب بعيدا في المسابقة وهذه تنطبق على منتخب إسبانيا، فهو الوحيد الذي تأهل بالعلامة الكاملة لثمن النهائي مسجلا 10 أهداف مع شباك نظيفة في المباريات الثلاث، وبناء على أدائه في دور المجموعات سيعاني أي فريق يواجهه، فكيف بمنتخب جورجي حديث العهد في البطولات القارية، ببساطة إسبانيا حولت "مجموعة الموت" إلى لعبة بين يديها.

إيطاليا البطل الذي لم يقدم أي شيء في دور المجموعات يشير إلى أنه سيحافظ على لقبه ولولا الهدف القاتل للبديل ماتيا زكانيي، وتألق الحارس دوناروما، لكان البطل خسر تاجه مبكرا وتأهلت كرواتيا التي دائما ما تقدم أسوأ مستوياتها في اليورو مكانه. إيطاليا ستعاني أمام سويسرا والأخير سيكون المرشح المفضل بناء على ما قدمه في دور المجموعات ولكن الإيطاليين دائما ما يعلمون كيف يعودون من بعيد وينتزعوا اللقب كما فعلوا في نسخة 2021.

المجموعة الثالثة: تأهل إنجلترا والدانمارك وسلوفينيا وخروج صربيا

كان أداء إنجلترا صادما، ورغم أنها لم تخسر في المباريات الثلاث بدور المجموعات، لكن "الأسود الثلاثة" كانوا "أرانب" في الملعب والنجوم الذين يتألقون في أقوى دوريات العالم وأكبر الفرق بأوروبا، تحولوا إلى عالة على منتخب بلادهم، وكأنهم أول مرة يركلون الكرة وقد تكون القرعة رحيمة بهم لأنهم سيواجهون سلوفاكيا المنتخب المتواضع ولكن المتطور في ثمن النهائي.

الدانمارك، منتخب لم يحقق أي فوز في دور المجموعات، تعادل 3 مرات واحتل المركز الثاني لأن مجموعته لم تكن قوية، أو منتخباتها -وتحديدا صربيا- التي لم تقدم المستوى المأمول، فتأهلت كوصيف بتسجيلها هدفين، وتلقى مرماه هدفين، ويبدو أنه سيكون لقمة سائغة أمام منتخب "المانشافت" إذا أخرج الأخير الوحش الكروي بداخله.

سلوفينيا، مفاجأة دور المجموعات بتأهلها إلى ثمن النهائي بـ3 تعادلات وبأرقام متساوية مع الدانمارك ولكن احتلت المركز الثالث لأن أحد أفراد طاقمها الفني نال بطاقة صفراء، ولكنها لن تذهب بعيدا في البطولة وخاصة أنها تواجه البرتغال الجريحة التي تحاول استعادة هيبتها كمنافس جدي على اللقب.

المجموعة الرابعة: تأهل النمسا وفرنسا وهولندا وخروج بولندا

النمسا فجرت المفاجآت وقلبت المعادلات وغيرت مسارات الأدوار الإقصائية في يورو 2024 بعد تصدرها لمجموعة تضم فرنسا وصيفة مونديال 2022 وبطلة العالم عام 2018 وهولندا صاحبة التاريخ والعراقة الكروية، وفرضت نفسها كمنتخب قد يذهب بعيدا في البطولة وخاصة أنها تواجه تركيا بثمن النهائي، ويملك المنتخبان مستويين متقاربين أي أن المواجهة ستكون معركة كروية وندية.

فرنسا بقيادة نجمها كليان مبابي، ظهرت بوجه شاحب وبعيدة جدا عن مستواها ولم تسجل سوى هدفين في 3 مباريات، أحدهما من ركلة جزاء والآخر عكسي، وسيواجه "الديوك" منتخب بلجيكا الذي قدم أحد أسوأ المستويات بالبطولة، في "ديربي فرنكوفوني" قد يقلب التوقعات بمباراة مملة بين منتخبين مستواهما لا يبشر بخير كروي.

هولندا، لم تكن مرشحة منذ البداية للذهاب بعيدا في البطولة ولكن أن تتأهل ثالثة في مجموعة تضم النمسا وبولندا، وتخسر من النمسا ويتلقى مرماها 3 أهداف، ولا يقدم أبناء رونالد كومن أي لمحة كروية في المباريات الثلاث فهنا كانت المفاجأة، هولندا تلتقي رومانيا التي قادها الحظ وانهيار مستوى بلجيكا إلى الصدارة وقد يكون طريق هولندا -على الورق- مفتوحا لربع النهائي.

المجموعة الخامسة: مجموعة الملل والانتظار والحظ والرقم غير المسبوق الذي سجلته أوكرانيا، فهي المنتخب الوحيد في تاريخ اليورو الذي يقصى من دور المجموعات وبرصيده 4 نقاط.

مفاجأة المجموعة كانت رومانيا، ليس فقط لتأهلها إلى ثمن النهائي بل لأنها تصدرت المجموعة بـ4 نقاط من فوز وتعادل وخسارة، وتقابل هولندا في ثمن النهائي.

بلجيكا، نهاية حتمية لجيل ذهبي لم يفز بأي شيء لبلجيكا التي تملك نخبة من أفضل لاعبي العالم في مقدمتهم كيفن دي بروين ولوكاكو ودوكو، ولكن هؤلاء كانوا يلعبون بأسمائهم ولولا وقوعهم بمجموعة كانت بمتناولهم قبل بداية اليورو لكانوا خرجوا من البطولة، يواجهون فرنسا في اختبار أخير لهذا الجيل.

سلوفاكيا، عرفت كيف تتأهل، بعد أن انتزعت 3 نقاط من بلجيكا بتسجيلها هدفا مبكرا والتراجع للدفاع ثم خسرت أمام أوكرانيا ولعبت بصبر وهدوء أمام رومانيا واستطاعت التأهل لثمن النهائي وتواجه إنجلترا في أسوأ مستوياتها.

المجموعة السادسة: تأهل البرتغال وتركيا وجورجيا وخروج التشيك

البرتغال مع نجمها كريستيانو رونالدو، تصدرت المجموعة وعانت في مباراتها الأولى ضد التشيك وتألقت في الثانية ضد تركيا وانهارا في الثالثة أمام جورجيا ولكنها ستواجه سلوفينيا في مواجهة تقول الأرقام إنها في متناول رفقاء رونالدو.

تركيا بقيادة نجمها الشاب أردا غولر، عانت ضد جورجيا، وتراجعت ضد البرتغال، وكانت متواضعة أمام التشيك الذي لعب بـ10 لاعبين لمدة 60 دقيقة، وفازت بشق الأنفس 2-1 وانتزعت المركز الثاني وتواجه النمسا المتألقة والمتطورة.

جورجيا، اكتشافات البطولة، في مبارياتها الثلاث قدمت ما كان يشير إلى أنها منتخب متحد، وقفت الند بالند لتركيا وواجهت التشيك بثقة وقوة وفازت على البرتغال باستحقاق وجدارة ولكنها تصطدم بالثور الإسباني في ثمن النهائي.

توقعات المنتخبات المتأهلة لربع النهائي

إيطاليا

ألمانيا

إنجلترا

إسبانيا

فرنسا

البرتغال

هولندا

النمسا

الأحصنة السوداء في ثمن النهائي