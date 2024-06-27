الملايين تتهاطل على لاعبي جورجيا بعد تأهلهم لثمن نهائي يورو 2024

قرر رجل الأعمال الجورجي الملياردير بيدزينا إيفانيشفيلي الذي يعتبر على نطاق واسع زعيم الظل في البلاد، مكافأة المنتخب الوطني لكرة القدم على تأهله التاريخي لثمن نهائي كأس أوروبا المقامة في ألمانيا بعشرة ملايين دولار، وذلك وفق ما أعلن حزبه الحاكم.

وحققت جورجيا المفاجأة -الأربعاء- بفوزها على البرتغال 2-0 في الجولة الأخيرة لمنافسات المجموعة السادسة، مما سمح لها بحجز بطاقتها إلى ثمن النهائي في أول مشاركة لها في بطولة كبرى.

وتأهل المنتخب الذي يشرف عليه المدافع الدولي الفرنسي السابق ويلي سانيول، بين أفضل 4 منتخبات حلت ثالثة في المجموعات الست خلف البرتغال وتركيا تواليا، ليتواجه في ثمن النهائي الأحد مع إسبانيا.

وقال الحزب الحاكم في بيان إن "الرئيس الفخري لحزب الحلم الجورجي الحاكم بيدزينا إيفانيشفيلي سيمنح منتخب كرة القدم الجورجي 10.7 ملايين دولار لتأهله إلى دور الـ16 لكأس أوروبا 2024".

وأضاف "سيُمنح (المنتخب) أيضا 30 مليون لاري في حالة الفوز على إسبانيا".

ويُنظر إلى إيفانيشفيلي، أغنى رجل في البلاد والذي جمع ثروته في روسيا خلال التسعينيات، على نطاق واسع على أنه زعيم الظل الذي يحرك خيوط السلطة من وراء الكواليس، على الرغم من أنه لا يشغل منصبا حكوميا رسميا.

تم تعيينه العام الماضي رئيسا فخريا لحزب الحلم الجورجي، وهو دور جديد يضفي الطابع الرسمي على حقه في اختيار مرشح الحزب الحاكم لمنصب رئيس الوزراء.

وأثارت عودته إلى الواجهة السياسية في عام 2023 مخاوف من أنه سيبعد البلاد عن حلم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.