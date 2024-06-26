تصنيف المنتخبات الآسيوية قبل قرعة الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026

تُسحب قرعة الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، غدا الخميس، في كوالالمبور، بحسب ما أعلن الاتحاد القاري للعبة.

وصُنفت المنتخبات الـ18 المتأهلة من الدور الثاني في 6 مستويات، وفقا لأحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي (فيفا).

والمستويات الـ6 هي:

المستوى الأول: اليابان (17)، وإيران (20)، وكوريا الجنوبية (22).

اليابان (17)، وإيران (20)، وكوريا الجنوبية (22). المستوى الثاني: أستراليا (23)، وقطر (35)، والعراق (55).

أستراليا (23)، وقطر (35)، والعراق (55). المستوى الثالث: السعودية (56)، وأوزبكستان (62)، والأردن (68).

السعودية (56)، وأوزبكستان (62)، والأردن (68). المستوى الرابع: الإمارات (69)، وعُمان (76)، والبحرين (81).

الإمارات (69)، وعُمان (76)، والبحرين (81). المستوى الخامس: الصين (88)، وفلسطين (95)، وقرغيزستان (101).

الصين (88)، وفلسطين (95)، وقرغيزستان (101). المستوى السادس: كوريا الشمالية (110)، وإندونيسيا (134)، والكويت (137).

وتقام منافسات الدور الثالث بين سبتمبر/أيلول 2024 ويونيو/حزيران 2025، حيث ستقسم المنتخبات على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6.

ويتأهل الأوّل والثاني في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لتحجز 6 من المقاعد الثمانية المتاحة للاتحاد الآسيوي، في حين سيتم التنافس على المقعدين المتبقيين من خلال ملحق التصفيات الآسيوية، علما أن هنالك فرصة للحصول على مقعد إضافي من خلال الملحق العالمي.

وتظهر منتخبات فلسطين وإندونيسيا وقرغيزستان للمرة الأولى في الدور الثالث، بعد نجاحها في التصفيات المزدوجة التي منحت المنتخبات المتأهلة أيضا بطاقة المشاركة في كأس آسيا 2027 بالسعودية.