موعد مباراة إيطاليا وسويسرا في ثمن نهائي يورو 2024 والقنوات الناقلة

نستعرض في السطور التالية موعد مباراة إيطاليا ضد سويسرا في الدور ثمن النهائي لبطولة يورو 2024 لكرة القدم، والقنوات الناقلة للمباراة الأولى في الأدوار الإقصائية للبطولة المقامة في ألمانيا.

تقام المباراة السبت المقبل الموافق 29 يونيو/حزيران، على الملعب الأولمبي في برلين.

وتنطلق صفارة البداية الساعة السابعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

وتمتلك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية حقوق بث بطولة يورو 2024، وسوف تبث مباراة إيطاليا وسويسرا على 4 قنوات كالتالي:

beIN Sports HD 1 Max

beIN Sports HD 2 Max

.beIN Sports HD 3 Max

beIN Sports HD 4 Max

وتمكن متابعة المباراة من خلال البث المباشر عبر موقع الجزيرة نت.