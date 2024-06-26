موعد مباراة ألمانيا والدانمارك في ثمن نهائي يورو 2024 والقنوات الناقلة

نستعرض في السطور التالية موعد مباراة ألمانيا ضد الدانمارك في الدور ثمن النهائي لبطولة يورو 2024 لكرة القدم، والقنوات الناقلة للمباراة الثانية في هذا الدور بالبطولة المقامة في ألمانيا.

تقام المباراة السبت المقبل الموافق 29 يونيو/حزيران، على ملعب سيغنال إيدونا بارك في مدينة دورتموند الألمانية.

وتنطلق صفارة البداية الساعة العاشرة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

وتمتلك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية حقوق بث بطولة يورو 2024، وسوف تبث مباراة ألمانيا والدانمارك على 4 قنوات كالتالي:

beIN Sports HD 1 Max.

beIN Sports HD 2 Max.

beIN Sports HD 3 Max.

beIN Sports HD 4 Max.

ويمكن متابعة المباراة من خلال البث المباشر عبر موقع الجزيرة نت.