موعد مباراة تركيا ضد التشيك في يورو 2024 والقنوات الناقلة

نستعرض في السطور التالية موعد مباراة تركيا ضد التشيك في بطولة يورو 2024 لكرة القدم، والقنوات الناقلة، إضافة إلى أهم المعلومات عن المباراة الثالثة والأخيرة بالمجموعة السادسة في دور المجموعات للبطولة المقامة في ألمانيا.

ويتصدر منتخب البرتغال -الذي سيلعب في التوقيت نفسه مع جورجيا- المجموعة برصيد 6 نقاط، كما ضمن التأهل للدور ثمن النهائي بعد تحقيقه انتصارين على التشيك (1-0) ثم تركيا (3-0).

وحقق منتخب تركيا -بقيادة مدربه الإيطالي فنشنزو مونتيلا- 3 نقاط بعد الفوز على جورجيا 3-1 في الجولة الأولى قبل الخسارة أمام البرتغال 0-3 في الجولة الماضية.

ويملك منتخب تركيا أكثر من فرصة لضمان التأهل أولاها الفوز أو التعادل ليصعد بهما مباشرة في الوصافة أو حتى الخسارة ليبقى رصيده حينها 3 نقاط ويدخل في حسابات أفضل ثوالث لكن بشرط عدم فوز جورجيا على البرتغال.

أما منتخب التشيك، فيسعى لتحقيق فوز يصعد به مباشرة للدور الثاني أو ربما التعادل ورفع رصيده إلى نقطتين، ولكنه سيدخل في حسابات معقدة للغاية لحسم أفضل ثوالث، حيث سيتساوى برصيد نقطتين مع منتخب كرواتيا ثالث المجموعة الثانية.

وكان منتخب التشيك في انتظار أن تخدمه نتائج الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة من خلال فوز إنجلترا على سلوفينيا ليتجمد رصيد الأخير عند نقطتين لكن المباراة انتهت بالتعادل دون أهداف، وعدم فوز صربيا على الدانمارك أو انتهاء هذه المباراة بالتعادل ليبقى أعلى رصيد ممكن لصربيا نقطتين، وهو ما تحقق وانتهت المباراة بالتعادل 0-0 أيضا.

موعد مباراة تركيا ضد التشيك والقنوات الناقلة

تبدأ المباراة الأربعاء الموافق 26 يونيو/حزيران 2024 على ملعب فولكسبارك بمدينة هامبورغ الألمانية، الساعة العاشرة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، ويديرها الحكم الروماني إستفان كوفاكس.

تمتلك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية حقوق بث بطولة يورو 2024، وسوف تبث مباراة تركيا ضد التشيك على قناة beIN Sports HD 2 Max.

كما تمكن متابعة المباراة من خلال البث المباشر عبر موقع الجزيرة نت.