المغربي سلامي مدرب الأردن: بلوغ مونديال 2026 حُلم للنشامى

اعتبر المدرّب المغربي الجديد للمنتخب الأردني لكرة القدم جمال سلامي -اليوم الأربعاء- أن الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026 "حلم يمكن أن ينقل الكرة الأردنية إلى مكان لا يمكن تخيّله".

وقال -خلال مؤتمر صحفي في العاصمة لتقديمه إلى وسائل الإعلام- إنه "سعيد بوجودي هنا في الأردن لتدريب منتخب النشامى وسعيد بالمسؤولية التي أنيطت بي".

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وأضاف سلامي الذي خلف مواطنه الحسين عموتة المستقيل من منصبه "أنا هنا لأشارك تجربتي وتحقيق الأهداف التي يتطلع لها الجمهور الأردني مع كافة اللاعبين.. أعرف أن المرحلة السابقة كانت مهمة لبناء هذا المشروع وبناء الثقة لدى الجمهور في المنتخب"

وتابع "المرحلة المقبلة مهمة وصعبة لي شخصيا وأعرف قدرات المنتخب الأردني وتابعته في محطات سابقة، لدينا خطة إعداد ورؤية واضحة لأن المرحلة المقبلة ستكون صعبة ويجب أن نحضر لها بشكل جيد".

وتابع "طموحنا كبير ولدينا رغبة ووجودي يؤكد ثقتي وطموحاتي وسأضع تجربتي لخدمة وتطوير اللاعبين وإنجاح هذا المشروع. في الفترة المقبلة لدينا تصور واضح والعمل الأهم هو إعداد البدائل وسنقيم معسكرا للوقوف على جاهزية البدلاء وخصوصا البارزين في منتخب تحت 23 عاما، لدينا ثقة باللاعبين".

وعن قرعة الدور الحاسم من تصفيات المونديال المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والتي تُسحب غدا في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، قال المدرب السابق لمنتخب المغرب للمحليين، "ننتظر القرعة لتحديد الخصوم، وبعدها لكل حادث حديث".

وكان الاتحاد الأردني أعلن السبت الماضي قبول استقالة عموتة وتعيين سلامي مكانه بعقد يمتد حتى 3 سنوات.

وحقق عموتة أفضل إنجاز للكرة الأردنية بقيادته النشامى لوصافة كأس آسيا في قطر مطلع العام الجاري، إضافة إلى التأهل لكأس آسيا 2027 في السعودية والدور الثالث والحاسم من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 التي ستنطلق في سبتمبر/أيلول المقبل.