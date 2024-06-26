شاهد.. إنجلترا تتصدر المجموعة الثالثة والدانمارك تواجه ألمانيا بثمن النهائي وتأهّل تاريخي لسلوفينيا

حسمت إنجلترا صدارة المجموعة الثالثة في كأس أوروبا (يورو 2024) لكرة القدم المقامة في ألمانيا، بتعادلها دون أهداف مع سلوفينيا، التي تأهّلت بدورها إلى ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخها بحلولها بين أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث، خلف الدانمارك الوصيفة المتعادلة بدورها سلبا أيضا مع صربيا الثلاثاء.

وكانت إنجلترا قد تأهلت بالفعل إلى الدور ثمن النهائي، وعلى الرغم من الأداء المتواضع مرة أخرى، فإن التعادل تركها في المركز الأول في المجموعة برصيد 5 نقاط.

وأنهت سلوفينيا دور المجموعات برصيد 3 نقاط متساوية مع الدانمارك، التي تعادلت مع صربيا دون أهداف أيضا.

وعلى الرغم من أن لدى كلا المنتخبين نفس فارق الأهداف والأهداف المسجلة والسجل الانضباطي، بدا أن الدانمارك تقدمت نحو المركز الثاني بسبب تصنيفها في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، لتتأهل مع سلوفينيا، وهو ما سيتم تأكيده لاحقا.

وكانت إنجلترا هي الأفضل في مباراة فاترة، شهدت القليل من الفرص الحقيقية، إذ تصدى حارس المرمى يان أوبلاك بسهولة لفرصتين من هاري كين وفيل فودن وتم إلغاء هدف لبوكايو ساكا في الشوط الأول بداعي التسلل.

وسيطرت إنجلترا على الكرة، لكنها لم تسدد سوى القليل على المرمى، بينما دافعت سلوفينيا بقوة وحاولت التصدي لكل هجمة من منافسها المحبط.

الدانمارك تتعادل مع صربيا

وكانت مباراة الدانمارك ضد صربيا أكثر إثارة، حيث شهدت إلغاء الحكام هدفا لكل فريق، الأول للدانمارك من ركلة ركنية خرجت من الملعب قبل أن يحولها أحد اللاعبين إلى الشباك، والثاني لصربيا بداعي التسلل.

وستلعب الدانمارك (3 نقاط)، التي لم تفز بأي مباراة في دور المجموعات، مع ألمانيا متصدرة المجموعة الأولى السبت القادم، في حين ستُعرف هوية منافسَي إنجلترا (5 نقاط) وسلوفينيا (3 نقاط) في ثمن النهائي لاحقا.