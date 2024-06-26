الأرجنتين تهزم تشيلي وتبلغ دور الثمانية بكوبا أميركا

قاد لاوتارو مارتينيز منتخب الأرجنتين لكي يصبح أول المتأهلين لدور الثمانية في بطولة كوبا أميركا 2024 المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

وحقق منتخب الأرجنتين فوزا ثمينا 1- صفر على منتخب تشيلي، مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي (صباح اليوم الأربعاء بتوقيت غرينتش)، في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للبطولة، التي شهدت أيضا فوز كندا 1-صفر على بيرو.

وارتفع رصيد منتخب الأرجنتين، الذي تغلب 2- صفر على كندا في المباراة الافتتاحية للمسابقة، إلى 6 نقاط في الصدارة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه المنتخب الكندي، بينما جاء المنتخبان البيروفي والتشيلي في المركزين الثالث والرابع على الترتيب بنقطة واحدة، بعدما سبق أن تعادلا بدون أهداف في الجولة الأولى للمجموعة.

وارتدى البديل مارتينيز ثوب الإجادة في اللقاء، بعدما أحرز هدف المنتخب الأرجنتيني الوحيد في الدقيقة 88، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي في البطولة، بعدما سبق أن سجل أيضا في مرمى كندا عقب نزوله بدقائق معدودة إلى أرض الملعب، من مقاعد البدلاء.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 الأرجنتين تسجل، الأرجنتين تنتصر في الوقت الحاسم هدف الفوز من لاوتارو مارتينيز 🇦🇷 الأرجنتين 1-0 تشيلي 🇨🇱

pic.twitter.com/V76tlD5OCT — عمرو (@bt3) June 26, 2024

وبات مارتينيز أول لاعب في كوبا أمريكا 2024 يسجل أكثر من هدف في المسابقة حتى الآن.

فوز كندا

وقاد مهاجم ليل الفرنسي جوناثان ديفيد منتخب بلاده كندا إلى الفوز على بيرو المنقوصة 1-0 الثلاثاء في أجواء شديدة الحرارة في كانساس سيتي وأنعش آمالها في بلوغ الدور ثمن نهائي بالبطولة.