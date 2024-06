طولها متران و20 سنتيمترا.. فيديوهات لاعبة صينية تجتاح مواقع التواصل

خطفت لاعبة كرة سلة صينية الأنظار، مستفيدة من طولها الفارع البالغ مترين و20 سنتيمترا للتفوّق على منافساتها في حدث دولي، وبدأت تُقارن بنجم بلادها السابق ياو مينغ.

وبحسب الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا)، يبلغ طول جانغ زييو مترين و20 سنتيمترا، بيد أن الصحف الصينية أشارت إلى ان اللاعبة البالغة 17 عاما يبلغ طولها مترين و28 سنتيمترا.

وفي الحالتين، استخدمت طولها لمساعدة المنتخب المضيف على تحقيق فوزين سهلين هذا الأسبوع في بطولة آسيا للسيدات تحت 18 سنة في شنجن، وانتشرت مقاطع فيديو لها في مختلف انحاء العالم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأمام إندونيسيا أول أمس الاثنين، سجّلت جانغ 19 نقطة في 13 دقيقة، بعد دخولها بديلة خلال فوز فريقها 109-50.

وأظهرتها مقاطع الفيديو تتفوّق بسهولة على منافساتها، وبالكاد تمكّنت بعض اللاعبات الإندونيسيات من الوصول إلى مستوى صدرها.

وفازت الصين بعدها على نيوزيلندا 90-68، عندما كانت جانغ أفضل مسجّلة برصيد 36 نقطة والتقطت 13 متابعة.

