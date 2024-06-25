موعد مباراة البرتغال وجورجيا في يورو 2024 والقنوات الناقلة

نستعرض في السطور التالية موعد مباراة البرتغال ضد جورجيا في بطولة يورو 2024 لكرة القدم، والقنوات الناقلة، إضافة إلى أهم المعلومات عن المباراة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات للبطولة المقامة في ألمانيا.

يدخل منتخب البرتغال المباراة بعد أن ضمن التأهل للدور ثمن النهائي في صدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، بعد تحقيقه انتصارين على التشيك (1-0) ثم تركيا (3-0).

ويسعى منتخب جورجيا لاقتناص بطاقة التأهل لثمن النهائي أيضا للمرة الأولى في تاريخه، ولكن مهمته صعبة للغاية، إذ لا بديل له عن الفوز لرفع رصيده إلى 4 نقاط، حيث خسر أمام تركيا (1-3) وتعادل مع التشيك (1-1).

موعد مباراة البرتغال وجورجيا والقنوات الناقلة

تبدأ المباراة غدا الأربعاء الموافق 26 يونيو/حزيران 2024 على ملعب فيلتينس أرينا بمدينة جلسنكيرشن الألمانية، الساعة العاشرة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، ويديرها الحكم السويسري ساندرو سشارير.

تمتلك شبكة (بي إن سبورتس) القطرية حقوق بث بطولة يورو 2024، وسوف تبث مباراة جورجيا والبرتغال على قناة beIN Sports HD 1 Max.

كما يمكن متابعة المباراة من خلال البث المباشر عبر موقع الجزيرة نت.