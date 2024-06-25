منتخب النمسا يفجر مفاجأة ويهزم هولندا ويتصدر مجموعته في يورو 2024

فجر منتخب النمسا مفاجأة من العيار الثقيل وألحق هزيمة قاسية بنظيره الهولندي 3-2 اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا.

وتأهل منتخب النمسا عن جدارة واستحقاق لدور الـ16 من البطولة القارية بل وتصدر المجموعة الرابعة متفوقا على القطبين، هولندا وفرنسا.

وتصدر منتخب النمسا المجموعة برصيد 6 نقاط من انتصارين وهزيمة مقابل 5 نقاط لفرنسا في المركز الثاني من انتصار وحيد وتعادلين.

وحلت هولندا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط من فوز وهزيمة وتعادل لكنها صعدت إلى دور الـ16 ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث، في الوقت الذي تذيل فيه منتخب بولندا المجموعة بنقطة وحيدة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب النمسا بهدف عكسي سجله دونيايل مالين مهاجم بوروسيا دورتموند بالخطأ في مرماه في الدقيقة السابعة.

وجاء الشوط الثاني مثيرا وشهد 4 أهداف بواقع هدفين لكل فريق، لكن الغلبة في النهاية كانت من نصيب الفريق النمساوي، الذي ألغي له هدف أيضا.

وبعد مضي دقيقتين من بداية الشوط الثاني أدرك منتخب هولندا التعادل بواسطة كودي جاكبو مهاجم ليفربول لكن رومانو شميت لاعب وسط فيردر بريمن أعاد منتخب النمسا للمقدمة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الـ59.

وأدرك ممفيس ديباي مهاجم أتلتيكو مدريد التعادل للطواحين في الدقيقة الـ76 ثم تقمص مارسيل سابيتزر لاعب بوروسيا دورتموند دور البطولة وسجل الهدف الثالث للنمسا في الدقيقة 81 وبعدها بدقيقتين ألغى الحكم هدفا للنمسا بداعي التسلل.