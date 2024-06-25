شاهد.. إيطاليا تصعق كرواتيا وتتأهل لثمن نهائي يورو 2024 وإسبانيا تحقق العلامة الكاملة

سجل ماتيا زاكايني هدفا في الوقت بدل الضائع ليقود إيطاليا للتعادل 1-1 مع كرواتيا وتتأهل بلاده للدور ثمن النهائي لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024)، في حين حققت إسبانيا متصدرة المجموعة العلامة الكاملة بالفوز 1-0 على ألبانيا، اليوم الاثنين في ختام مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول.

ورفعت إيطاليا رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف إسبانيا متصدرة المجموعة الثانية، ليتأهلا سويا لمرحلة خروج المغلوب. بينما تجمد رصيد كرواتيا عند نقطتين لتودع البطولة.

وأحرز البديل زاكايني هدفا بتسديدة متقنة في الزاوية العليا في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، ليتعادل فريق المدرب لوتشيانو سباليتي.

وكان لوكا مودريتش قد منح التقدم لكرواتيا في الدقيقة 55 بعدما تابع كرة مرتدة وسجل في شباك جيانلويجي دوناروما، بعد لحظات من تصدى حارس إيطاليا لركلة جزاء من لاعب ريال مدريد المخضرم.

إسبانيا تحقق العلامة الكاملة

وفي مباراة أخرى أقيمت في التوقيت نفسه، سجل فيران توريس هدفا في الشوط الأول ليقود إسبانيا لتحقيق العلامة الكاملة بدور المجموعات ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بتغلبها 1-صفر على ألبانيا التي ودعت البطولة.

وكانت إسبانيا قد ضمنت التأهل في صدارة مجموعتها الثانية بعد فوزها بأول مباراتين. وغير لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا تشكيلته الأساسية بالكامل، إذ كان المدافع إيمريك لابورت هو اللاعب الوحيد الذي كان ضمن التشكيلة الأساسية التي شاركت في الفوز على إيطاليا.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13 عندما سدد توريس كرة بيسراه من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم إلى داخل الشباك، مستغلا تمريرة بينية من داني أولمو.

وبهذا تودع ألبانيا البطولة بعدما أنهت دور المجموعات في المركز الأخير بنقطة واحدة.